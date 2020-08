Sécheresse : de nouvelles mesures de restriction d'eau en Auvergne

L'Auvergne échappe encore à la vigilance orange canicule, mais la fin de semaine va être très chaude. Tous les départements de la région, et en particulier l'Allier et le Cantal, souffrent d'une sécheresse devenue récurrente.

L'alerte sécheresse est déclenchée au sud-est de l'Allier. Dans les communes du bassin de Besbre, les prélèvements d'eau ne sont désormais autorisés qu'entre 19 heures et 11 heures le lendemain. L'ouest du département passe, lui, en alerte renforcée. Cela signifie qu'il y est désormais interdit de laver sa voiture et qu'il faudra attendre 19 heures pour arroser son potager, par exemple. Tous les prélèvements d'eau sont également interdits dans les communes du bassin du Cher en aval de Chambonchard entre 8 heures et 20 heures, sauf pour l'irrigation des cultures maraîchères, légumières, florales et pépinières, et pour l'abreuvement du bétail.

Les habitants des bassins de Bresbe et du Cher devront réduire leur consommation d'eau. - Préfecture de l'Allier

Des mesures similaires sont appliquées dans les communes du centre-ouest du Cantal. Le nord du département passe, lui, en zone de crise. Le prélèvement d'eau y est donc interdit sans autorisation spéciale, ainsi que la pratique de la randonnée aquatique et du canyoning dans le lit de la Sumène.

La Haute-Loire passe la quasi totalité de son territoire en alerte, à l'exception de quelques communes au Sud.

La majorité des communes de Haute-Loire sont placées en zone d'alerte sécheresse. - Préfecture de Haute-Loire

Une sécheresse récurrente

La région connait des épisodes de sécheresse depuis trois années consécutives. "On a une tendance à un déficit hydrique dans le département, pose Olivier Petiot, directeur adjoint de la Direction départementale des territoires (DDT) de l'Allier. Ces phénomènes semblent récurrents, et peuvent avoir des conséquences sur les cours d'eau, la biodiversité et l'activité économique. Un des travaux que nous devons mener, c'est de voir comment on peut faire face à ces épisodes de sécheresse en modifiant les pratiques des particuliers, comme des professionnels." Pour lui un premier pas serait de sensibiliser la population à l'économie d'eau.