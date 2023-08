Sécheresse : de nouvelles restrictions d'eau dans l'Allier

"La situation hydrologique continuer de se dégrader sur le département." Le communiqué de la Préfecture de l'Allier est clair, la sécheresse s'aggrave et de nouvelles mesures de restrictions d'eau entrent en vigueur ce mercredi 9 août.

ⓘ Publicité

Un troisième bassin en "crise"

Des mesures qui seront plus fortes dans les bassins placés en situation de "crise". C'est le cas des bassins versants de la Bouble et du Boublon, et du Cher en amont de Chambonchard, en crise depuis déjà une semaine. S'ajoute celui de l’Andelot, au Sud du département.

Les bassins versants du Sichon, de l’Oeil et l’Aumance et de l’Acolin sont, eux, en alerte renforcée. Le bassin versant du Cher est également placé en alerte simple.

Carte des restrictions d'usage de l'eau dans l'Allier au 09/08/23 - Préfecture de l'Allier

Pour savoir si votre commune est concernée par ces restrictions, vous pouvez consulter le site internet de la Préfecture de l'Allier ou le site vigieau.gouv.fr

La Préfecture de l'Allier prévient aussi qu'en fonction de la situation hydrologique, ces restrictions pourront être étendues et/ou renforcées dans les prochains jours.