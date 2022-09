Sécheresse : de nouvelles restrictions d'eau dans l'Aisne

La sécheresse continue en Picardie. La préfecture de l'Aisne publie ce lundi des arrêtés afin de restreindre l'usage de l'eau sur plusieurs bassins versants.

Ceux de l’Aisne-Vesle-Suippe, l'Oise Amont-Sambre et la Somme, qui jusqu'ici n'avaient aucune restriction, sont placés en vigilance. L'Escaut, la Marne, l'Ourcq et la Serre restent en vigilance. L'Aisne aval passe en alerte renforcée, la zone du petit Morin reste également en alerte renforcée. L'arrosage des jardins est donc interdit de 8h à 20h, ainsi que l'arrosage des terrains de sport et des stades.

"L‘eau est un bien commun qui est devenu précieux et peut devenir rare c’est pourquoi il est recommandé aux particuliers et aux collectivités de limiter les prélèvements d’eau, détaille la préfecture dans un communiqué. Le département de l'Aisne connaît depuis plusieurs semaines un déficit pluviométrique assez important. Les débits des rivières baissent rapidement et ont franchi les seuils de déclenchement de mesure de restriction des usages de l'eau sur un bassin du département".

Retrouvez la liste complète des communes concernées sur le site de la préfecture de l'Aisne.