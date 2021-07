Sécheresse : de nouvelles restrictions des usages de l'eau dans plusieurs bassins du Loiret

La Préfecture du Loiret annonce de nouvelles mesures de restriction des usages de l'eau suite aux relevés effectués dans le département du Loiret à la fin du mois de juin. Sont concernés le Bec d'Able, la Bonnée, l'Aveyron, le Milleron, le Solin et le Cosson.

L'arrosage est notamment limité, voire interdit, dans certaines zones du Loiret à cause de la sécheresse

Un mois après la levée de toutes les restrictions d'usages de l'eau dans le Loiret, la Préfecture annonce de nouvelles mesures. suite aux relevés de débits effectués à la fin du mois de juin dans le département, plusieurs cours d’eau ont franchi des seuils de sécheresse.

De nouvelles mesures de restrictions des usages de l'eau sont en vigueur dans le Loiret à cause de la sécheresse - Préfecture du Loiret

C'est le cas du Bec d’Able, de l'Aveyron et la Bonnée (débit inférieur au seuil d'alerte) et du Milleron, du Solin, et du Cosson (débit inférieur au seuil d’alerte renforcée).

Arrosage et remplissage des piscines limités ou interdits

Les principales mesures de restriction portent sur des limitations, pour les bassins en alerte, ou interdictions, pour les zones en alerte renforcée, d’arrosage des pelouses et massifs ornementaux, à l'exception pour les jardins potagers où l’arrosage nocturne est possible.

Il est aussi interdit de remplir sa piscine. Même chose pour les propriétaires d’étangs ou autres plans d’eau, le remplissage du plan d’eau est interdit dans toutes les zones en alerte ou en alerte renforcée. Il est rappelé que toutes les mesures doivent être prises pour laisser s’écouler en sortie du plan d’eau un débit au moins égal au débit entrant. "La rétention d’eau dans les plans d’eau est en effet une des causes majeures de la dégradation de l’état des rivières, particulièrement en Sologne ou dans l’Est du département", explique la Préfecture.