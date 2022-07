Sécheresse : de nouvelles restrictions en Côte-d'Or à partir du 25 juillet

Entre les hautes températures ce mois de juillet, le manque de pluie depuis le printemps, la Côte-d'Or manque d'eau. Depuis juin, des mesures sont en place pour réduire la consommation d'eau des habitants du département. La préfecture renforce ces restrictions à partir du lundi 25 juillet 2022.

Tout le département en tension

Le seuil d'alerte est dépassé dans quatre bassins, concrètement, dans les secteurs de Tille-aval-Norges, Serein-Romanée, Armançon-Brenne, Châtillonnais et Arroux-Lacanche, les habitants ne peuvent plus arroser entre 11h et 18h et le lavage de voitures est interdit à domicile.

Les zones de Saône moyenne, Tille amont, Bèze-Albane et Cent-Fonts-Biètre-Vouge sont passées en orange : plus d'arrosage de fleurs d'ornement, sauf au goutte à goutte. Pour les potagers, il faudra le faire avant 9h ou après 20h.

Un seul secteur est zone de crise : Bouzaise. Dans ce secteur, il est interdit d'arroser et de laver sa voiture. Les agriculteurs ont interdiction de prélever de l'eau pour leurs cultures, sauf exception.

Dans tous les autres zones, les côte-d'oriens sont invités à rester vigilent pour ne pas gaspiller l'eau et aggraver la situation.