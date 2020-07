Sécheresse : de nouvelles restrictions en Loire-Atlantique

À cause de la sécheresse, la préfecture de Loire-Atlantique a pris un arrêté qui restreint l'utilisation de l'eau des bassins versants de la Vilaine et des Côtiers bretons. Mais aussi de la Logne, la Boulogne, l'Ognon et du lac de Grand-Lieu.

De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur hier concernant l'utilisation de l'eau en Loire-Atlantique. Le seuil de crise est atteint pour les bassins versants des Côtiers bretons et de la Logne, mais aussi de la Boulogne de l'Ognon et du lac de Grand-Lieu. À noter donc de nouvelles interdictions. Par exemple, l'irrigation des grandes cultures, l'arrosage des parcours de golf, les stations de lavage, les piscicultures ou encore l'arrosage des espaces verts sont désormais interdits. Pour ces bassins classés en seuil d'alerte, l'utilisation de l'eau pour l'arrosage des potagers reste possible, seulement entre 20 heures et 8 heures.

Aucune restriction pour l'eau potable

Le bassin versant de la Vilaine passe lui en seuil d'alerte. Il est désormais interdit de remplir sa piscine, nettoyer sa maison ou encore de prendre sa douche à la plage. L'arrosage des espaces verts et des jardins non potagers reste possible entre 20 heures et 8 heures.

L'arrêté préfectoral ne concerne en aucun cas l'eau potable. Par contre, la préfecture de Loire-Atlantique invite chacun "à éviter tout gaspillage et à maîtriser sa consommation d'eau".

