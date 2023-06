Sécheresse : déjà des conséquences dans les champs du Territoire de Belfort

Gilles Courbot est agriculteur à Denney. Ce lundi, jour de déclenchement de l'alerte sécheresse dans le Territoire de Belfort, il nous conduit vers ses parcelles, où il constate déjà les conséquences du manque d'eau. "Vous voyez, le champ est vert, et on voit des petites taches blanches", observe-t-il par la fenêtre de notre voiture. "Si on a de l'eau, le blé est vert partout. Là, il a soif. Il est en train de mourir", résume l'exploitant.

Même constat dans ses champs de maïs, où la moitié de la récolte est compromise. On constate la sécheresse du sol au bruit d'effritement qui accompagne chacun de nos pas. "La terre est grillée", commente Gilles Courbot. "Il y a trois semaines, on a creusé 30 centimètres et trouvé de la terre dure comme du caillou, tellement elle était sèche", confirme son fils, Paul.

Gilles Courbot et son fils Paul constatent les dégâts liés à la sécheresse dans leur champ de maïs © Radio France - Nicolas Joly

Anticiper et s'adapter

Pour se préparer au mieux, Paul Courbot surveille la météo comme le lait sur le feu. "Quand on va faire les foins, au lieu d'aller sur un site internet, on va aller sur trois ou quatre sites", dit-il. Son père, lui, est plus résigné : "Même si on nous donne l'espoir qu'il pleuve dans huit jours, nous ce n'est pas de l'espoir qu'on veut, c'est de la pluie. Au bout d'un moment, on ne regarde plus pace que ça ne sert à rien."

Il n'attend pas grand chose non plus des pouvoirs publics. "Les autorités peuvent nous aider, mais la première solution, c'est de nous aider nous-mêmes", estime l'agriculteur. Il adapte sa production au phénomène de sécheresse, désormais récurrent. "L'année prochaine, on mettra encore moins de maïs qu'on en a mis cette année. On va mettre de la luzerne à la place. On aura une autre qualité de fourrage, on en aura moins, mais la luzerne résiste mieux à la sécheresse". Gilles Courbot se rassure tout de même, il peut nourrir ses bêtes cet été, grâce au fourrage qu'il a stocké, contre l'avis de son comptable