Sécheresse : déjà un arrêté préfectoral de restriction d'usage de l'eau dans le Loiret

Il y a déjà de mesures de restriction de l'usage de l'eau dans le Loiret. Ce premier arrêté préfectoral, publié ce mercredi, intervient avec un mois d'avance par rapport à l'an passé.

Le département a enregistré une sécheresse record en avril, et le déficit de précipitations a atteint 80% dans le Loiret. Trois cours d'eau ont ainsi franchi leur seuil d'alerte : le Bec d'Able, le Milleron et la Trézée, situées dans l'Est du Loiret, autour de Gien et Montargis.

Douze petites communes concernées

L'arrêté entraîne des limitations voire des interdictions de prélever de l'eau dans ces rivières pour l'irrigation agricole, ou bien d'arroser les pelouses et de remplir les piscines pour les particuliers : cela concerne pour l'instant douze communes (Viglain, Isdes, Villermurlin, Ouzouer-sur-Trézée, Breteau, Champoulet, Dammarie-en-Puisaye, Thou, Bonny-sur-Loire, Faverelles, Chatillon-Coligny, Aillant-sur-Milleron)