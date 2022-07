La sécheresse frappe sévèrement le Tarn-et-Garonne, ce qui amène la préfecture à prendre deux nouveaux arrêtés pour limiter les prélèvements d'eau et interdire la pêche par endroit. L'usage de l'eau potable pourrait prochainement être limité lui aussi aux usages essentiels.

Sécheresse : des arrêtés limitent la pêche et l'usage de l'eau dans le Tarn-et-Garonne; l'eau potable menacée

Il a fait très chaud, et il n'a pas plût depuis trois semaines. Résultat : la sécheresse s'accentue dans le Tarn-et-Garonne, qui affiche un déficit pluviométrique de 50% depuis le début de l'année. Face à la baisse drastique des cours d'eau, la préfecture vient de prendre deux nouveaux arrêtés ce mercredi 20 juillet.

La pêche interdite par endroits

"Les milieux aquatiques souffrent" de la sécheresse, précise la préfecture du Tarn-et-Garonne, qui décide d'interdire la pêche dans la Seye, la Baye, et la Bonnette.

Les prélèvements en eau limités

En parallèle, de nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau sont décidées. Elles entreront en vigueur ce samedi 23 juillet, à partir de 8 heures du matin.

Les agriculteurs ont interdiction totale d'effectuer des prélèvements (sauf dérogation) dans les cours d'eau, les affluents et les nappes d'accompagnement du bassin du Tescou non réalimenté, du bassin de Lemboulas amont, du bassin de la Lupte-Lembous, du bassin de la Barguelonne amont, du bassin du Lendou, du bassin de la Séoune, du bassin de l'Aroue, et du bassin du Boudouyssou.

D'autres mesures d'interdictions, moins drastiques, sont prises dans d'autres bassins. Le détail est à retrouver sur le site de la préfecture.

Concernant les particuliers, en fonction du lieu d'habitation, il est interdit d'irriguer les potagers et les serres à certains horaires (en journée); interdit également d'irriguer les terrains de sport, les pelouses et les espaces verts, de laver les véhicules ou les toitures, ou encore de remplir des plans d'eau d'agréments.

Là encore, le détail des mesures est à retrouver sur le site de la préfecture, avec une carte détaillée du département et des différents niveau d'interdiction en fonction des secteurs.

L'eau potable menacée

La préfecture prévient qu'un arrêté pourrait être pris "très rapidement" pour limiter l'usage de l'eau potable en dehors des usages essentiels. Cela concernerait tout le département. Des mesures de restrictions sont déjà prises localement par certains distributeurs d'eau potable, toujours selon la préfecture. Cela concerne les secteurs du Pays de Serre en Quercy et des Vallées et Gorges de l'Aveyron.