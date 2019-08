Sécheresse : des citernes d'eau potable sont mises en place pour alimenter le plateau bortois

Bort-les-Orgues, France

En Corrèze, des rotations de citernes ont débuté ce week-end pour alimenter en eau potable le réseau qui dessert 7 communes du plateau bortois et un quartier de Bort les Orgues. La sécheresse est d'une telle intensité que les captages sont quasiment à sec et ne peuvent subvenir aux besoins de ce territoire.

L'eau est prélevée dans le réseau de Bort les Orgues, puis injectée dans le réseau du plateau bortois. Sans ce dispositif, il n'y aurait plus d'eau au robinet de 4000 habitants.

La consommation d'eau des foyers ne baisse pas

Depuis samedi, la société Véolia - qui gère ce réseau - appelle les habitants à la vigilance. Mais la consommation d'eau n'a pas baissé et le rythme des rotations risque de devoir s'intensifier dès lundi. Les mairies et la société Véolia déplorent cette situation et demandent à l'ensemble des habitants concernés d'être très attentifs à leur consommation d'eau.

Les communes concernées par ce dispositif d'alimentation en eau potable sont : le quartier des Aubazines (Bort-les-Orgues), Sarroux-Saint Julien près Bort, Saint-Bonnet près Bort, Saint-Victour, Margerides, Monestier Port Dieu, Thalamy, Veyrières.