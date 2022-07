Sécheresse : des contrôles pour s'assurer que les restrictions sont bien respectées en Loire-Atlantique

La Loire-Atlantique fait partie des 39 départements en situation de crise à cause de la sécheresse. Des mesures de restrictions, d'interdictions sont prises. Et des agents de la préfecture ou de l'office français de la biodiversité veillent pour les faires respecter.

Les premiers arrêtés liées à la sécheresse ont été pris début mai en Loire-Atlantique. Et ils se multiplient depuis car il y a eu peu de pluie. Jeudi dernier, des restrictions ont même été décidées pour ce qui est de l'eau potable. Sur le terrain, que ce soit auprès des agriculteurs, des particuliers, des collectivités, les agents de la direction des territoires et de la mer ou encore de l'office français de la biodiversité multiplient les contrôles.

"C'est à tout niveau de la société qu'il faut faire des efforts. Agriculteurs compris" - Nicolas Fiolleau, agriculteur à Vieillevigne

Ce mardi, ils sont ainsi passés sur la ferme de Nicolas Fiolleau, agriculteur sur la commune de Vieillevigne, à la limite avec la Vendée. "On sent bien qu'il y a une pression, que les agents sont plus sur le terrain", dit cet éleveur de vaches allaitantes. Selon lui, les sanctions aussi arrivent plus facilement. Mais il comprend ces contrôles : "c'est à tout niveau de la société qu'il faut faire des efforts. Agriculteurs compris."

Nicolas Fiolleau, agriculteur à Vieillevigne, devant un champ de maïs avec Patrice Friconneau, chef de l'unité "sud" de l'OFB en Loire-Atlantique. © Radio France - Céline Loizeau

Le monde agricole est souvent pointé du doigt quant à sa consommation d'eau. Pour autant, si un arroseur est en marche un beau matin en cette période de sécheresse, ça ne veut pas forcément dire que l'agriculteur triche. "Notre rôle, c'est de vérifier d'où provient l'eau. Si elle vient de la rivière, ce n'est pas autorisé. Si elle vient d'une bassin, d'une réserve, dans ces cas-là, les gens peuvent le faire", explique Aurélien Viau, directeur régional adjoint de l'office français de la biodiversité.

Nicolas Fiolleau a des étangs, non connectés à un cours d'eau. Il y puise l'eau nécessaire pour irriguer ses 42 hectares de maïs. "Je suis obligé d'irriguer si je veux avoir de la nourriture pour mes vaches, être autonome. L'irrigation, c'est mon assurance tout risque", souligne l'agriculteur. Il précise aussi qu'il fait attention -"l'eau est un bien précieux"- que son Gaec va investir 150.000 euros pour agrandir sa réserve d'eau et avoir ainsi plus de stock à l'avenir. "Et il y a eu de vraies améliorations sur la sélection du maïs. On a des plants moins gourmands en eau. Si on avait le maïs d'il y a 30 ans, on serait mal. On aurait pas du tout les mêmes rendements et la même qualité."

En milieu agricole, depuis la fin mai, ce sont 70-80 contrôles qui ont été menés en Loire-Atlantique pour deux verbalisations. "On est plutôt sur un public qui fait attention à la manière de faire. Ils savent que des contrôles sont menés et aussi qu'ils sont très observés et attendus sur ce sujet là", affirme Aurélien Viau. Il est accompagné ce jour-là de Patrice Friconneau et Jean-Luc Potiron, deux des treize agents de l'OFB en Loire-Atlantique.

Reportage à Vieillevigne sur l'exploitation de Nicolas Fiolleau. Copier

La police de l'environnement vérifie d'où provient l'eau utilisée pour arroser les cultures. Si c'est d'une réserve, c'est bon. © Radio France - Céline Loizeau

Des contrôles aussi auprès des particuliers, des collectivités

L'office français de la biodiversité mène aussi des contrôles auprès des particuliers. En ce moment, par exemple, il est interdit de remplir une piscine, de nettoyer la façade de sa maison ou encore de laver l'extérieur de sa voiture. Les agents ne peuvent pas rentrer dans les propriétés mais de l'extérieur, de la rue, ils voient pas mal de choses et peuvent intervenir. "Comme, il y a eu beaucoup d'informations, les gens sont bien sensibilisés. On observe d'ailleurs, que beaucoup de monde chez les particuliers se sont restreints avant même les mesures. (...) On fait des contrôles plusieurs fois par semaine. Les infractions peuvent aller jusqu'à 1.500 euros d'amende. Après les infractions, on en trouve pas énormément. On est sur une réglementation qui est plutôt bien respecter", selon Aurélien Viau. Et les équipes expliquent faire aussi preuve de pédagogie avant toute sanction.

Ce mardi, les agents de la DDTM et de l'OFB se sont également rendus en mairie de Vieillevigne pour rencontrer le maire, vérifier que les différents arrêtés en lien avec la sécheresse sont bien affichés à l'extérieur de la mairie, visibles des passants, pour que l'info passe bien.

Il y a aussi des conseils distillés comme l'explique Lucie Le Guen. Elle s'occupe de la gestion de la sécheresse à la préfecture de Loire-Atlantique. "On va regarder s'ils utilisent de l'eau potable pour arroser leur terrain de sport, pour remplir la piscine, arroser les espaces verts. En ce moment, comme il y a des restrictions, le remplissage de la piscine c'est interdit et l'arrosage c'est possible mais que la nuit." Globalement, dit-elle, _" les élus sont sensibles à ces mesures, car c'est l'affaire de tous et la population veille." S_on service a par exemple reçu des appels pour savoir si telle ou telle mairie a bien le droit d'arroser le terrain de foot.

Les agents de l'OFB ne mènent pas que des contrôles. Ils scrutent aussi l'état de certains cours d'eau comme l'explique Patrice Friconneau, inspecteur de l'environnement et chef de l'unité "sud" de l'OFB en Loire-Atlantique. Copier

à lire aussi Sécheresse : ces habitués de la Loire s'inquiètent du niveau du fleuve en amont de Nantes

à lire aussi La Vendée toujours en alerte eau potable en raison de la sécheresse

>>> Pour connaître les règles à respecter en fonction de sa commune, qu'on soit particulier ou professionnel, ou encore l'origine de l'eau, rdv sur le site internet RESTR-EAU.