Sécheresse : des cours d'eau d'Indre-et-Loire en cours de restauration

Les températures sont hivernales, mais les esprits sont déjà tournés vers l'été, et cette nouvelle sécheresse qui se profile. Ce lundi, le ministre de la transition écologique a demandé à certains préfets de prendre dès maintenant des mesures pour anticiper d'éventuelles situations de crise cet été.

La restauration des lits des rivières, un enjeu dans la lutte contre la sécheresse

Mais au-delà des traditionnelles restrictions en eau, il y a aussi tout le travail fait sur les cours d'eau du département. Là, ce sont les syndicats de rivières qui sont à la manœuvre. Comme à Champigny-sur-Veude, près de Richelieu, dans le Sud Touraine. Le syndicat de rivières Val de Vienne va bientôt y mener des travaux de restauration du lit d'un affluent de la Vienne.

Le long de la Veude, Marylou Mechin, technicienne de rivière, voit tout de suite le problème. "Elle est élargie. Elle a été creusée bien trop large par rapport aux débits qui y transitent. Et donc l'été, quand il y a beaucoup d'ensoleillement et une température élevée, la température de l'eau augmente considérablement, ce qui nuit beaucoup aux espèces. Et il y a aussi une grosse évaporation".

"L'objectif il y a un siècle, c'était de chasser l'eau"

Ce qui aggrave bien sûr la sécheresse en été. Les temps ont décidément bien changé, rappelle Marylou Mechin. "L'objectif il y a un siècle, c'était de chasser l'eau, donc il fallait faire des gros fossés, des gros cours d'eau pour que l'eau parte très rapidement. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts Et le métier de technicien de rivière, il est là pour ça, pour rectifier ces erreurs-là".

Sur la Veude malheureusement, ce ne sera pas possible techniquement. Sur le Mable en revanche, à quelques dizaines de mètres de distance, des travaux commencent le mois prochain. L'idée c'est de rétrécir la rivière par endroits pour retrouver une certaine hauteur d'eau. "On fait des pincements du lit, on réduit le gabarit du lit. On fait des banquettes sur les berges avec de la terre et des pierres".

Le but, rétrécir la rivière par endroits

Mais le problème est à regarder dans son ensemble, prévient-elle. Il y a aussi toutes ces zones humides qui ont disparu au profit des surfaces agricoles, alors qu'elles étaient indispensables à la recharge des nappes souterraines. En 60 ans, on en a perdu 80%.

Les travaux de restauration du lit du Mable devraient durer un mois, sur un kilomètre. A cause du réchauffement climatique, d'ici 2050, les cours d'eau auront perdu 30 à 40% de leur débit moyen.