Sécheresse : des efforts supplémentaires vont être demandés dans la Drôme

Après la première commission départementale de l'eau de l'année le 21 février, la préfète de la Drôme a déjà pris les premières mesures de restrictions de la saison. C'est du jamais vu aussi tôt. La situation la plus préoccupante est pour la nappe de la Molasse qui couvre une grande partie du nord de la Drôme. Elle ne s'est pas assez rechargée cet hiver. La plaine de Valence passe donc en vigilance et la Drôme des collines est maintenue au niveau alerte. Un maintien car en réalité pour ce secteur-là, les restrictions n'ont pas été levées cet automne.

Mesures symboliques mais...

Ces restrictions sont symboliques car en cette saison, il n'y a pas encore de prélèvements d'eau. A ce stade, il n'est prévu de remettre en route les réseaux d'irrigation qu'au 1er avril. Mais s'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, que va-t-il se passer pour les fraises, les semis de blé ou d'orge sans parler des arbres fruitiers ou des noyers ? C'est une inquiétude pour les agriculteurs.

Un tour de vis supplémentaire

En tout cas, les règles à partir de cette année seront plus sévères. C'est la leçon de la sécheresse 2022. La commission de l'eau a planché avec la préfète sur un nouvel arrêté-cadre. Des efforts supplémentaires seront demandés à chaque palier, que ce soit en alerte, alerte renforcée ou crise. Ainsi, les agriculteurs devront réduire encore leurs prélèvements. Ce nouvel arrêté sera soumis à consultation puis validé d'ici fin mars. En attendant, il est demandé à chacun, particulier ou professionnel, d'économiser l'eau le plus possible.