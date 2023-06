Sécheresse : des fissures recensées dans une vingtaine de maisons à Belfort

C'est au mois d'août dernier qu'Aurore Masson et son compagnon ont remarqué une longue fissure sur le sol carrelé qui traverse leur salon : « Ca passe sous le canapé et ça rejoint le mur de l'autre coté. Dans l'entrée, il y en a une dont on voit bien qu'elle est en relief, on voit que ça bouge » témoigne cette habitante du quartier du Mont à Belfort.

À l'extérieur, des fissures sont apparues sur les marches mais aussi sur la façade, peu après l'été : « Tous les jours on en découvre un peu plus » commente-elle, inquiète de voir certains fissures se propager : « Pour le carrelage c'est surtout disgracieux mais pour la façade c'est plus inquiétant. On aimerait au moins avoir un diagnostic, que quelqu'un de professionnel nous rassure puis réparer ce qui peut être réparé. »

Le couple a colmaté l'une des fissures sur la façade de sa maison. © Radio France - Natacha Kadur

Une vingtaine de cas recensés depuis l'été dernier

Rien qu'à Belfort, une vingtaine de maisons concernées ont été recensées par les services de la ville depuis la fin de l'été dernier : « C'est assez important et les cas augmentent d'année en année, autant que la fréquence des canicules. Il y a des maisons qui sont très légèrement affectées, d'autres où les gens ne peuvent plus ouvrir leurs portes, où les vérandas se séparent des maisons. Sur Belfort tous les quartiers sont touchés » commente Damien Meslot, le maire de la commune.

Quel que soit la nature et l'ampleur des dommages, ils peuvent représenter des réparations importantes. Celles-ci ne seront pris en charge par les assurances que si l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour l'épisode de sécheresse de l'été 2022.

Certaines fissures gondolent le carrelage ou des dalles d'extérieur. © Radio France - Natacha Kadur

Se signaler à la mairie

« Le problème c'est qu'un certain nombre de gens ne sont pas au courant qu'il faut prévenir la mairie si des fissures apparaissent dans leurs maisons suite à l'épisode de sécheresse » ajoute l'élu. Le cabinet du maire rassemble tous les dossiers des habitants concernés pour les transmettre au ministère de l'Intérieur, après une visite des agents de la ville sur place.

Si le nombre d'habitants concernés est suffisant et selon l'examen mené par les services du ministère, l'état de catastrophe naturelle pourra être reconnu après parution au Journal officiel dans le courant de l'été prochain. Cela permettre aux sinistrés d'obtenir des indemnisations auprès de leurs assurances.

En 2018, l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu pour 39 communes du Territoire de Belfort et 112 dans le Doubs.