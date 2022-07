Sécheresse : des hérissons déshydratés et des martinets affamés dans les Alpes-Maritimes

"Toute la biodiversité est touchée". Le constat d'Hélène Bovalis, présidente de PACA pour Demain et fondatrice du CSAM est sans appel : la sécheresse qui touche les Alpes-Maritimes a des conséquences importantes sur les animaux.

Le Centre de soin de la faune sauvage qui a ouvert il y a moins d'un an à Saint-Cézaire-sur-Siagne recueille cet été des bébés hérissons déshydratés, retrouvés en plein jour et en plein soleil par des particuliers, ou encore des martinets et des chauves-souris dénutris car les insectes dont ils se nourrissent meurent ou ne naissent pas à cause notamment de la sécheresse (qui s'ajoute à l'impact des pesticides).

Ce bébé hérisson est arrivé au centre de la faune sauvage déshydraté © Radio France - Julie Munch

Ces bébés chauves-souris sont trop maigres, carencés et perdent leurs poils © Radio France - Julie Munch

"C'est le principe de la chaine alimentaire. Si la base manque, si l'eau manque aux insectes, ils vont manquer aux insectivores et c'est sans fin. Le problème c'est que ça va aller de pire en pire avec le changement climatique", explique Jennifer Jolicard, la directrice du centre. Avec son équipe, elle se charge de remettre les animaux sur pied avant de les relâcher en leur donnant de la nourriture adaptée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On sauve une partie de ces animaux mais on peut pas faire de miracles non plus", nuance Jennifer Jolicard. Certains animaux sont effectivement plus difficiles que d'autres à sauver comme par exemple les hirondelles recouvertes de goudron fondu, ceux qui se noient dans les piscines mais aussi tous les animaux qui meurent dans les bois sans qu'ils soient repérés par les spécialistes ou les particuliers. "On ne voit pas toute la partie immergée de l'iceberg. Il faut absolument protéger la ressource en eau et travailler sur les causes structurelles", déclare Hélène Bovalis.

Individuellement, il est aussi possible d'aider cette faune. Jennifer Jolicard rappelle le mode d'emploi et les bons réflexes : si vous recueillez un animal en détresse "avec les mains propres on le pose dans un carton et on appelle le centre de soin le plus proche avant de faire quoi que ce soit qui pourrait lui nuire encore plus."

Le numéro à contacter pour joindre le centre de Saint-Cézaire-sur-Siagne est le 04 89 64 00 25 mais il y a aussi la page Facebook de Paca pour demain

Pour aider les animaux qui manquent d'eau il est recommandé de leur laisser une petite coupelle d'eau avec des pierres à l'intérieur (pour éviter qu'ils ne se noient et de changer l'eau deux fois par jour (pour éviter les moustiques).