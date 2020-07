Sécheresse : des mesures de restriction d’eau dans le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne

La sécheresse menace déjà en ce début d’été. Des mesures de restriction de l’usage de l’eau et de l’irrigation sont en vigueur dans 21 départements dont le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne en état de pré-alerte.

En ce début d’été, des mesures de restriction d'eau sont déjà en vigueur dans 21 départements, car la sécheresse guette. Deux départements d’Occitanie, le Tarn et le Lot sont en état de crise localisée, le Tarn-et-Garonne est en situation d'alerte. Car malgré les pluies du printemps, le niveau des cours d'eau est au plus bas. Pour préserver la ressource, des mesures de restriction d'eau ont été prises dans les secteurs les plus touchés, comme l'interdiction de remplir une piscine ou de laver sa voiture, voir la limitation des prélèvements d'irrigation pour les agriculteurs.

Le niveau des ruisseaux au plus bas

Le Tarn et le Lot sont en rouge sur la carte de France de la sécheresse, ils font partie des trois départements en situation de crise localisée, ce qui implique un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles.

« Aujourd’hui, on a pas encore des terrains très secs, on a eu au printemps des pluies bénéfiques, sauf dans certains secteurs. Mais si l’on va sur des chaleurs à 35° comme on en a eu ces derniers jours , et si cela dure, on va vers des assèchements de terrain et des problèmes sur les cultures » tempère Christophe Canal, le président de la chambre d'agriculture du Lot, céréalier à Barguelonne-en-Quercy.

Ce n’est pas encore alarmant, mais cela pourrait le devenir si ça continue.

« Aujourd’hui, on voit bien que les épisodes de chaleur sont de plus en plus importants. Cela revient tous les ans, qu’il y ait ou pas d’irrigation, nos rivières sont à sec. Il faut qu’on arrive à avoir une vraie capacité de pouvoir faire des réserves et des retenues collinaires pour pouvoir éviter ces situations de sécheresse qui deviennent récurrents dans notre département . »

Christophe Canal - céréalier à Barguelonne-en-Quercy Copier

Des mesures de restriction pour les particuliers

Le Tarn-et-Garonne fait partie des six départements en situation d’alerte renforcée localisée (Dans les zones proches du Lot et du Lot-et-Garonne) ce qui implique un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles.

Les arrêtés de restriction d'eau en Tarn-et-Garonne © Radio France - @Propluvia

Un arrêté départemental impose des restrictions d’usage de l’eau pour les particuliers, les collectivités , les hôtels ou les campings.

Il est interdit de faire une remise à niveau quotidienne ou de remplir complètement sa piscine. Ainsi que les lavages de véhicules, de toitures et de bâtiments. Selon le niveau de limitation ou d'interdiction, l'irrigation des terrains de sport, des pelouses et espaces verts seront interdits.

Le Prefet du Tarn-et-Garonne Pierre Besnard en appelle au civisme pour préserver la ressource en eau.

« La situation n’est pas encore critique, mais elle est préoccupante depuis plusieurs semaines. Les nappes ne se sont pas totalement remplies, il faut donc se préparer, faire extrêmement attention pour éviter de nous retrouver dans des situations délicates comme l’an dernier où nous avions du importer cinq millions de mètres cube du lac de Pareloup dans l’Aveyron. »

Le Prefet du Tarn-et-Garonne - Pierre Besnard Copier

« Nous allons mettre en place un certain nombre de restrictions, comme des tours d’eau pour les agriculteurs, ne pas utiliser l’eau entre 9 heures et 19 heures. Je lance un appel aux agriculteurs , et aux particuliers en ce qui concerne les arrosages ou les piscines. Un peu de tempérance, parce que si la chaleur perdure, nous serons obligés de prendre des mesures plus drastiques » prévient le Prefet du Tarn-et-Garonne.

En cas de non-respect des arrêtés de restriction d'eau déjà en vigueur dans certaines zones, vous risquez une contravention jusqu'à 1 500 € pour non-respect du code de l'environnement.

Pour connaître les secteurs concernés par les restrictions, consultez le site gouvernemental Propluvia qui recense les arrêtés.