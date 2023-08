Sécheresse : des prélèvements limités dans des cours d'eau du Béarn

Depuis le vendredi 18 août, les prélèvements d'eau dans les rivières du Béarn sont limités. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris cette décision après avoir constaté une baisse marquante du débit des eaux depuis début juillet. La Baïse est la plus concernée (en seuil de crise) avec un arrêt total de tous les prélèvements agricoles et particulier sur la rivière et ses bassins-versants toute la journée, de 8h00 à 20h. Les arbres de moins de 3 ans sont limités à deux arrosages par semaine.

Le Soust est également en seuil de crise. Aucun prélèvement à usage domestique ne sera autorisé dans la journée, mais contrairement à la Baïse, les agriculteurs ne sont pas concernés. Les prélèvements sur les bassins versants sont également tous interdits. Quant au Saleys, au Lausset et à l'Ousse, des tours d'eau sont installés pour en réduire le débit et augmenter le niveau de l'eau, mais il n'y aura aucune restriction pour les maraîchers et les horticulteurs. L'Escou et la Mielle sont en simple vigilance.