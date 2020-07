La baisse du niveau du Réveillon, une rivière qui traverse le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne, entraîne des restrictions d'eau dans vingt-cinq communes.

Sécheresse : des restrictions d'eau dans le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne

Alors que la pluie se fait rare, la sécheresse menace. Le seuil d'alerte renforcée a été franchi dans le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. Plus précisément le long du Réveillon, une rivière qui traverse les deux départements. Pour préserver le cours d'eau et les eaux souterraines avec lesquelles il communique, les autorités ont décidé de restreindre l'usage de l'eau dans 25 communes.

Certaines activités sont interdites ou autorisées à certains horaires seulement. Interdiction de remplir sa piscine ou de laver sa voiture par exemple. L'arrosage des pelouses, espaces verts publics, potagers ou terrains de sport est également interdit entre 8h00 et 20h00. Le lavage des trottoirs et routes, ainsi que des terrasses, est limité au strict nécessaire.

En cas de baisse des niveaux d'eau, il existe quatre seuils (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) qui permettent de mettre en place des mesures de limitation des usages de l'eau.

Voici la liste des communes concernées par ces mesures :

Val-de-Marne :

Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes et Villeneuve-Saint-Georges

Seine-et-Marne :

Chevry-Cossigny, Ferolles-Attilly, Gretz Armainvilliers, Lesigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Pontacarré, Roissy-en-Brie, Servon