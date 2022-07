Sécheresse : des restrictions d'eau dans une partie du Bas-Rhin

Un secteur du Bas-Rhin est placé en vigilance sécheresse ce mardi par la préfecture en raison du manque de précipitation et des fortes chaleur. Cette alerte s'accompagne de limitations de la consommation d'eau y compris pour les particuliers.

En raison du manque de précipitation et des fortes chaleurs, le bassin hydrographique "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrettre" est placé en alerte renforcée, le bassin hydrographique de la "Sarre" est placé en alerte, annonce la préfecture du Bas-Rhin ce mardi. Les débits des cours d'eau sont au plus bas. Selon l'APRONA, les niveaux moyens sont également en baisse sur la nappe phréatique d'Alsace.

Cette vigilance s'accompagne de plusieurs restrictions d'eau :

le remplissage des piscines privées

le remplissage et la vidange des plans d’eau et des bassins d’agrément ou mares (hors piscicultures),

le lavage des véhicules (sauf dans les stations professionnelles équipées d’un dispositif de recyclage d’eau)

le lavage des voiries, des trottoirs, des terrasses et des façades,

l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés entre 08h et 20h

l’arrosage des jardins potagers entre 08h et 20h (arrosage uniquement manuel ou goutte à goutte)

l’arrosage des terrains de sport (sauf terrains de compétition de niveau national) et des golfs (sauf green et départs de 20h à 08h)

l’alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert

Ces limitations concernent les collectivités, les professionnels mais aussi les particuliers.