Sécheresse : des restrictions d'eau inédites dans les Pyrénées-Orientales en plein hiver

C'est inédit en plein hiver. Face à l'absence de pluie et la sécheresse qui perdure et se renfonce, la préfecture des Pyrénées-Orientales décide de placer tout le département en alerte renforcée. Les mesures de restrictions en place depuis l'été dernier sont prolongées et renforcées.

Interdiction d'arroser sa pelouse ou nettoyer sa voiture

L’ensemble du département passe au niveau d’alerte renforcée jusqu’au 30 avril 2023, "ce qui implique notamment pour les usages économiques un niveau d’effort de 50 % par rapport aux droits habituels" indique la préfecture.

Résultat : il est interdit jusqu'au 30 avril aux particuliers d’arroser les pelouses, de remplir les piscines individuelles ou encore de nettoyer son véhicule (sauf en station de lavage). Ces restrictions concernent également les collectivités locales pour l’arrosage des espaces verts, des stades et le lavage de voiries ou terrasses à grande eau, ajoute la préfecture.

"La situation des nappes continue de se détériorer"

Des décisions qui découlent d'une réunion qui s'est tenue ce mercredi, celle du comité ressource en eau des Pyrénées-Orientales. La préfecture partage ce constat : "Les nappes souterraines de la plaine de Roussillon, ressource primordiale du département pour de nombreux usages, dont l’eau potable, sont dans un état dégradé. La reconstitution des stocks d’eau, cruciale en hiver, n’a pour l’instant pas eu lieu et la situation des nappes continue de se détériorer. Sur tous les cours d’eau du département, les débits sont également bien inférieurs aux valeurs habituelles pour la saison".

Un nouveau comité ressource en eau se réunira le 21 mars 2023, ajoute la préfecture.