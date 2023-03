Sécheresse : des restrictions d'usage de l'eau envisagées début avril dans l'Indre

Les niveaux des cours d'eau et des nappes phréatiques sont très bas pour la saison

Le mois de mars pluvieux en Berry ne doit pas faire oublier la situation préoccupante de la sécheresse. En cette journée mondiale de l'eau, le directeur des territoires de l'Indre est venu faire le point. "Au 20 mars, on totalise 60 millimètres d'eau, soit 20 millimètres de plus que la moyenne. Mais ça ne sera pas suffisant pour les nappes phréatiques qui sont à des niveaux très bas", annonce d'emblée Rik Vandererven. "La végétation redémarre au printemps et elles captent une partie des pluies. Les précipitations du printemps sont moins efficientes", ajoute-t-il.

Les pluies du printemps rechargent moins les nappes d'eau

Les services de l'Etat font régulièrement des remontées du terrain. Une réunion se tiendra le mercredi 29 mars, en présence du préfet de l'Indre, pour décider d'éventuelles mesures d'usage de l'eau. "On va probablement s'orienter vers des restrictions et des mesures de sensibilisation dès le début du mois d'avril", indique, sur France Bleu Berry, le directeur des territoires de l'Indre.

Les premières communications seront probablement un appel au bon sens. "En général, on publie un message d'appel à la vigilance pour appeler les citoyens à pratiquer la sobriété. Il faut travailler sur le recyclage de l'eau, la collecte des eaux pluviales, il faut travailler sur les fuites dans les réseaux et les canalisations", précise Rik Vandererven.

La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes explique aussi la situation actuelle. "Sur les quatre dernières années, on a eu trois sécheresses extrêmes. Et puis à partir du 20 janvier, on a quasiment eu 30 jours consécutifs sans aucune pluie", conclut le directeur des territoires de l'Indre.