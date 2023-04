Sécheresse : des spécialistes allemands suisses et alsaciens réunis à Strasbourg pour protéger l'eau du Rhin

Protéger la ressource en eau autour du Rhin sur fond de réchauffement climatique. C'est l'ambition des Assises rhénanes de l'eau. Elles ont commencé ce lundi à Strasbourg, à l'initiative de la Collectivité européenne d'Alsace. Avec des politiques et des spécialistes venus d'Alsace, du Bade-Wurtemberg (Allemagne) et de Suisse. Tous réunis au chevet de nos ressources en eau, qu'elles se situent dans, autour et dans les sous sols rhénans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à entendre ces spécialistes, l'avenir est plutôt inquiétant.

En quelques années par exemple, la température de l'eau du Rhin du côté de Bâle a déjà augmenté de 2 degrés. Ajoutez à cela les précipitations plus abondantes l'hiver, porteuses de risque accru d'inondations et de catastrophes naturelles. Et les sécheresses qui devraient être plus longues et plus intenses l'été le long du fleuve. Au final, le niveau de l'eau du Rhin pourrait baisser de 30% en moyenne en saison sèche, jusqu'à -50% au maximum. C'est ce que conclue une étude fédérale suisse.

Cela aura bien sûr de nombreuses conséquences. Entre 70 jours et deux tiers de l'année où le Rhin ne sera plus navigable. Des jours où les 1m50 de fond absolument nécessaires à la navigation des bateaux de commerce ne sera plus atteinte à Kaub, en Allemagne.

Polluants partout

La biodiversité en fera aussi les frais. Avec l'apparition rapide d'espèces invasives. "La température des eaux va monter. Si c'est trop chaud, ce ne sera pas bon. Il y a déjà des espèces invasives, notamment un coquillage dans le lac de Constance, qui pose beaucoup de problèmes, et des poissons invasifs dans le Rhin" explique Petra Schmocker-Fackel membre de la Commission internationale de l’hydrologie du bassin du Rhin à l'office Fédéral Suisse de l’Environnement à Berne.

Selon plusieurs experts, cela ne va pas beaucoup mieux sous le Rhin dans notre nappe phréatique. Elle est en effet polluée absolument partout par les PFAS, ces polluants éternels, mais aussi par des résidus de pesticides, par des adjuvants alimentaires, par des résidus pétroliers. Cela pourrait bien limiter encore à l'avenir la disponibilité de l'eau potable. "On peut cumuler par endroits deux problèmes. La raréfaction de la ressource d'un point de vue quantitatif. Et puis le deuxième problème, des ressources en eau épargnées par l'aspect quantitatif peuvent être contaminées par des composés qui rendraient impropre l'eau à la consommation. Je pense que les micro polluants sont un défi important pour l'avenir. Ils ont été pris en compte partiellement, on s'est sans doute intéressés seulement à la face émergée de l'iceberg" explique Baptiste Rey, de l'Aprona, l'observatoire de la nappe d'Alsace.

Voilà un cocktail explosif. Surtout avec une nappe phréatique où 57% des points de mesures côté alsacien sont en déficit chronique. Avec des endroits plus problématiques, comme sous la forêt de la Harth près de Mulhouse ou sous le Piémont des Vosges. Au contraire, des mesures montrent une bonne tenue de la nappe le long du Rhin.

Difficile donc de prédire l'évolution à venir des niveaux de notre nappe. Tant cela dépendra de la répartition sur l'année des précipitations. Et aussi d'autres facteurs.

"Il n'y a pas de recharge satisfaisante par les pluies. Ce qui ne veut pas dire que le nappe ne se recharge plus. La nappe se recharge moins bien qu'avant par les pluies ces dernières années. Mais c'est compensé en partie par l'apport des cours d'eau. Il y a de l'eau dans les cours d'eau, mais l'été quant il y a moins d'eau et qu'il ne pleut pas, on atteint ces dernières années des niveaux estivaux très bas, mais qui donc jusqu'à maintenant sont compensés l'hiver suivant" explique Fabien Toulet, lui aussi membre de l'Aprona, qui précise donc que "la nappe n'a pas un comportement homogène sur toute sa superficie. C'est 3200 kilomètres carrés avec une épaisseur moyenne de 78 mètres côté alsacien".

Reste donc maintenant à trouver des solutions pour garantir la ressource en eau, de qualité. Ce sera le travail d'une deuxième réunion des assises rhénanes de l'eau le 22 juin à Strasbourg.