Sécheresse : désormais toute la Vendée est placée en alerte eau potable

Des restrictions d'usage de l'eau étaient en place depuis plusieurs semaines, en Vendée , notamment au nord-ouest, secteur de Challans, notamment. Désormais, c'est tout le département qui est placé en alerte eau potable. La décision a été prise par arrêté préfectoral ce mercredi 28 juin en raison du peu de précipitations prévues dans les 15 jours à venir et alors que de nombreux touristes sont attendus début juillet sur le littoral.

Situation "tendue" sur le littoral

"Avec des températures élevées pour la saison, la situation des cours d'eau s’est dégradée rapidement sur la quasi-totalité du département, et les premiers seuils de limitation ont été franchis. La baisse des débits risque de s'accélérer compte tenu des prévisions météorologiques", explique la préfecture dans un communiqué. "Si le stock d'eau actuellement présent dans les retenues d'eau potable (87%) correspond aux prévisions de consommation, la situation est tendue sur le secteur côtier du département. Le préfet de la Vendée appelle chaque utilisateur d’eau à agir, dès à présent, afin de maîtriser sa consommation, pour éviter la rupture cet été."

Concrètement, le particulier a interdiction d’arroser les massifs fleuris de 8h à 20h. Il est également interdit d’arroser les espaces verts et les pelouses, de remplir les piscines privées (sauf remise à niveau), de laver les toitures, les façades et les trottoirs. L’utilisation des réseaux d’eaux pluviales (récupérateur d’eau) ou d’une retenue non connectée au milieu naturel, des puits et forages, "ne sont pas concernées par ces restrictions", rappelle la préfecture.

Des mesures sont également prises pour les professionnels et les collectivités.