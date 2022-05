La situation ne s'arrange pas dans les Alpes-Maritimes sur le plan de la sécheresse. Notre département a enregistré sa deuxième année la plus sèche depuis el début des relevés météorologiques.

Sécheresse: Deuxième année la plus sèche depuis 1959 dans les Alpes-Maritimes

"Le département des Alpes-Maritimes fait face à une année de sécheresse exceptionnelle." Ce sont les mots de la Préfecture des Alpes-Maritimes. La saison de recharge, la période entre l'automne et le printemps pendant laquelle la pluie est stockée dans les nappes phréatiques, a été la deuxième plus faible de l'histoire depuis le début des relevés de la pluviométrie. Le déficit pluviométrique va de 40 à 60% sur le territoire maralpin.

Depuis le 31 Mars, le stade d’alerte a été prononcé sur cinq bassins versants Roya, Bévéra et Côtiers Mentonnais, Paillon, Var amont, Var aval et Brague, ce qui correspond à 98 communes lesquelles font l’objet de restriction d’usage de l’eau.

Selon la préfecture: "_La situation nécessite aujourd’hui la consultation d’un troisième comité ressource en ea_u". Réunion qui sera organisée ce vendredi 13 mai, en présence de l’ensemble des acteurs du territoire : gestionnaires de réseau et préleveurs, collectivités compétentes en matière d’adduction et distribution d’eau, monde agricole, représentants des industriels, monde associatif, services de l’État et partenaires.

La carte des communes pour le moment concernées par l'alerte sécheresse - Préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes est susceptible d’adopter de nouvelles restrictions dès le début de la semaine prochaine.