Sécheresse : du mieux dans le Doubs, trois bassins repassent à l'alerte niveau 1

Conséquence de la sécheresse, le Doubs a pris un aspect quasi désertique cet été au défilé d'Entreroches, entre Morteau et Pontarlier.

Morteau, France

Les pluies de ces derniers jours ont permis de renflouer un peu les niveaux des nappes et des rivières dans le Doubs. Sur quatre bassins du département, trois (bassins du Doubs et de l'Ognon, de la haute chaîne du Doubs et bassin des plateaux calcaires du Jura) repassent au niveau 1 de l'alerte, selon la préfecture.

Toujours des restrictions d'eau

Seul le bassin versant de l'Allan reste en niveau 2 "alerte renforcée sécheresse", ce qui signifie que les restrictions d'eau sont maintenues sur ces communes. Pour les autres, les restrictions sont les suivantes :

mais des arrosages autorisés de 20 heures à 8 heures du matin. pas de lavage des véhicules hors stations professionnelles.

La préfecture du Doubs invite tout de même chacun à limiter à sa consommation d'eau.