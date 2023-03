Sécheresse en Ardèche : fin des restrictions dans les secteurs de la Cance et du Doux

La pluie de ces derniers jours, en Ardèche, a suffit à recharger les cours d'eau et les sols dans les vallées de la Cance (passe par Annonay, se jette dans le Rhône à Andance) et du Doux (passe par Lamastre, se jette à Tournon-sur-Rhône) : la préfecture de l'Ardèche a donc abrogé l'arrêté de restriction d'usage de l'eau concernant ces deux secteurs, touchés par la sécheresse. Plus aucune restriction ne s'applique donc à compter de ce mardi 21 mars. Cela n'empêche pas certaines communes de manquer de ressource en eau en général.

Depuis le 6 mars, ces deux bassins avaient été placés en niveau "ALERTE" . Cela signifiait l'instauration de plusieurs mesures dans les secteurs d'Annonay, de Lamastre, de Saint-Félicien.

arrosage des espaces verts publics et privés seulement le soir, trois fois par semaine

pas de lavage des voitures hors des stations professionnelles

arrêt des fontaines en circuit ouvert

remplissage des piscines interdit

limites d'usage pour les industriels

agriculture - arrosage par micro-aspersion uniquement de 18h à 10h

agriculture - arrosage goutte à goutte uniquement de 10h à 18h

agriculture - arrosage par aspersion que 4 jours par semaine

La préfecture de l'Ardèche rappelle cependant que l'ensemble du département est en vigilance et que "chacun de nous doit être attentif à ses consommations et adopter une attitude économique en eau".