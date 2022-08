Sécheresse en Bourgogne : Chalon-sur-Saône arrête complètement l'arrosage de son patrimoine vert

Située en zone de crise et suite à un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, la ville de Chalon-sur-Saône a décidé de suspendre tous les arrosages de ses parcs, jardins et massifs. Les bacs et pots sont enlevés des rues. Cette mesure concerne aussi les particuliers.

La sécheresse s'aggrave en Bourgogne et la zone de la Saône est désormais placée en situation de crise. Le préfet de Saône-et-Loire a donc pris, ce vendredi 5 août, un arrêté sur de nouvelles restrictions d’usages de l'eau considérant la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de certains cours d'eau. Ce placement de la Saône en situation de crise impacte donc directement et fortement la ville de Chalon-sur-Saône.

Des conséquences directes sur le patrimoine vert de la ville

Ces mesures impactent directement les patrimoines verts de la ville de Chalon en interdisant tout arrosage des pelouses, massifs fleuris et plantes en pots, des autres espaces verts. Ces restrictions sont valables également pour les particuliers. Ces mesures s’appliquent jusqu’au 15 septembre 2022.

Suite à ce nouvel arrêté sécheresse, la mise en œuvre de ces restrictions conduit le service des Espaces verts à ne plus arroser l’ensemble du patrimoine vert de la Ville depuis ce lundi mais également à procéder à l’enlèvement des bacs et pots pour les rassembler dans le service des Espaces Verts où ils pourront être maintenus autant que possible à une température moins chaude qu’en ville, avec un arrosage pondéré grâce à une poche d’eau de récupération de pluie, collectée précédemment comme cela est autorisé, et contenant 70 000 litres.

Quel patrimoine est concerné ?

Ces mesures vont conduire à l'enlèvement des bacs de la place de la l’Hôtel-de-Ville, du musée Denon, de la place de Thiard, de la rue de Strasbourg et des pots des rues piétonnes. Pour tous les massifs floraux et jardinières autres (Médicis, avenue de Paris, kiosque...) : arrêt complet de l'arrosage et enlèvement des fleurs au fur et à mesure qu'elles sèchent.

Des exceptions ?

Une exception sera faite pour le massif de la Tour du Doyenné qui sera arrosé avec l'eau de pluie de récupération amenée par camion, afin de maintenir ce massif. Par contre, la pelouse ne sera plus arrosée.

Les golfs qui font l’objet d’un relevé quotidien de consommations pourront encore être arrosés en entrée et sortie de parcours avec une réduction de la consommation de 70 % alors que les fairways ne le seront pas. Toutes les nouvelles plantations (arbres et arbustes) ont pu être arrosées dans le courant de la semaine dernière.

Il est à craindre que d’ici une dizaine de jours, sans pluie annoncée, les massifs vont progressivement se dessécher. Les agents des espaces verts ne pourront que procéder à l’arrachage des plantations.