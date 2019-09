Sécheresse : "En Brenne, la pluie sera du beau temps"

Département Indre, France

C'est devenu l'un des sujets majeurs de discussion en Brenne : la sécheresse frappe toujours la région, avec de nombreuses conséquences sur la faune et la flore. La végétation peine à résister, et les étangs se vident. La situation devient critique et elle pourrait encore durer puisqu'on n'attend pas de pluies conséquentes ces prochains jours. Tout le département de l'Indre est toujours placé en niveau de crise. Vincent Sauret, technicien au Parc naturel régional de la Brenne fait le point sur la situation. Il était l'invité de France Bleu Berry ce lundi matin.

Situation critique

Suite à cet épisode de sécheresse qui dure, Vincent Sauret commence à s'inquiéter : "On voit que le températures sont encore très élevées. Pour ce qui est des bulletins météo, on a pas d'annonces de pluie (...) Donc oui, la situation est très critique"

En Brenne, la sécheresse a deux conséquences principales : le manque de fourrage dans les champs, et le niveau de l'eau dans les étangs qui est extrêmement bas. La filière piscicole en Brenne se trouve d'ailleurs déjà dans une situation critique.

"_Il nous faut des épisodes pluvieux en longueur. Ce ne sont pas des épisodes pluvieux avec des fortes précipitations sur une ou deux journées qui vont venir renflouer les stocks en eau" prévient Vincent Sauret. "Pour plaisanter aujourd'hui entre collègues, quand on entend 'il fait beau temps' on se dit : non il ne fait pas beau temps. Il fera beau temps quand il aura plu en Brenne._"

Les dégâts de l'incendie en forêt de Lancosme

Facteur aggravant de cette sécheresse dans la Brenne : l'incendie qui a dévasté plus de 200 hectares, dans la forêt de Lancosme, il y a une dizaine de jours. La végétation souffre évidement du passage de cet incendie.

La Brenne parviendra-t'elle à s'en remettre ? "Il y a toujours une régénérescence (...) si on a un hiver arrosé [en termes de pluviométrie, Ndlr] on a des prairies qui se restaureront d'elles-mêmes. Par contre en traversant la zone, on s'aperçoit que bon nombre de haies ont énormément souffert (...) Il y a des linéaires de haies pour lesquels les arbres et les arbustes sont morts (...) il faudra peut-être envisager des plantations" répond Vincent Sauret, qui tient à rappeler que pour les replantations, le Parc naturel régional est là pour accompagner les agriculteurs et les particuliers concernés.