Sécheresse en Bretagne : la pluie tombée ces derniers jours ne suffit pas, il faut économiser l'eau

Après un été très sec et malgré la pluie tombée ces derniers jours, l'alerte sécheresse est toujours en vigueur en Bretagne. Il faut économiser l'eau selon Michel Demolder, le président de la Collectivité Eau du Bassin rennais. Il était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi à 7h45.

Depuis plusieurs semaines, la pluie est revenue en Bretagne mais après un été très sec, cela ne suffit pas à lever l'alerte sécheresse en Bretagne. Le département d'Ille-et-Vilaine, par exemple, est toujours soit en niveau de crise, soit en niveau d'alerte renforcée avec des restrictions d'eau différentes selon le niveau. Pour faire le point, Michel Demolder, le président de la Collectivité Eau du Bassin rennais était l'invité de 7h45 sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Pourquoi est-on toujours en alerte sécheresse malgré la pluie ?

Michel Demolder : Le préfet l'a confirmé hier (mercredi, ndlr), lors du comité de gestion de la ressource en eau, on reste en alerte sécheresse. La pluie qui est tombée sert pour les cultures, donc on voit nos paysages se verdir. C'est une bonne chose mais ça ne sert pas à alimenter les ressources en eau. Les cours d'eau sont en train de se recharger, la vie aquatique reprend. C'est une bonne chose mais l'alerte est toujours présente, en tout cas pour l'eau potable.

France Bleu Armorique : Actuellement, les ressources superficielles et souterraines sont dans un état toujours inquiétant ?

Michel Demolder : Il est inquiétant puisque sur les 12 derniers mois, on a eu 10 mois en dessous des normales saisonnières, donc une pluviométrie très basse. On sait que les pluies efficaces arrivent à partir de la mi-octobre pour recharger les cours d'eau et surtout les nappes souterraines. Mais comme on est essentiellement en Ille-et-Vilaine sur des ressources superficielles, il faut qu'il y ait de la pluie en octobre et novembre.

France Bleu Armorique : Si on a beaucoup de pluie cet automne, est-ce que ça suffira ou est-ce qu'on sera quand même en difficulté cet hiver ?

Michel Demolder : Si on a beaucoup pluie cet automne, on va passer la période hivernale. Les prévisions météo, on ne peut pas les savoir deux mois à l'avance mais on sait que la deuxième quinzaine de septembre va plutôt être en dessous des normales saisonnières. Donc, on va regarder ce qui se passe au mois d'octobre. Mais actuellement c'est souvent les ressources dans les barrages qui sont en train de couvrir le réseau. Ensuite, si ces barrages diminuent, la situation pourrait être tendue dans certaines zones du département à partir de fin novembre ou début décembre.

France Bleu Armorique : En attendant, la solution, c'est d'économiser l'eau. L'alerte sécheresse en Ille-et-Vilaine impose des restrictions, mais elles sont différentes selon le niveau de gravité. Est-ce que tous les territoires sont concernés de la même manière dans le département ?

Michel Demolder : Actuellement, tous les territoires bretons sont concernés de la même manière. Donc, on demande aux industriels de réduire de 25 % leur consommation d'eau, sauf ceux qui sont déjà rentrés dans des systèmes d'économie d'eau, notamment de diagnostic. Ensuite des stations de lavage sont par exemple fermées. Il y a interdiction d'arroser avec de l'eau potable ou avec des captages tous les terrains de sport, les espaces verts. Donc ça contraint évidemment beaucoup de professionnels.

France Bleu Armorique : Au-delà de ces restrictions, avez-vous des trucs et astuces à donner à nos auditeurs pour économiser au quotidien ?

Michel Demolder : Il faut déjà essayer de s'équiper de petits mousseurs, ces petits équipements qu'on met sous les robinets soit d'évier, soit de lavabos, et qui permettent d'économiser tout en ayant le même confort d'eau. On divise par deux la consommation d'eau. On appelle ça des appareils hydro économes. Si tout le monde était équipé sur le bassin rennais, ça permettrait d'économiser plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau par an.

France Bleu Armorique : Ils suffisent ces petits gestes du quotidien ?

Michel Demolder : Ça réduit la tension. C'est important. Ne serait-ce que prendre une douche de trois ou cinq minutes, pas plus. Et puis ensuite prendre des petites habitudes comme ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les dents. Des choses que beaucoup de gens font. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience que l'eau est une ressource rare, un bien commun. Si on avait une deuxième année de sécheresse, on serait dans des situations tendues.