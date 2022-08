Sécheresse en Corrèze : la Xaintrie, ravitaillée par camion, lance une étude pour avoir enfin assez d'eau

Ce mois de juillet qui vient de s'achever est le plus sec jamais enregistré en France. Et le deuxième plus sec de tous les mois. Et ça se voit dans n'importe quel cours d'eau dont les niveaux s'amenuisent dangereusement. C'est le cas notamment en Xaintrie en Corrèze où la Glane est quasi à sec. C'est elle qui alimente les 1850 abonnés des 7 communes du Syndicat des eaux du Puy du Bassin autour de Saint-Privat. Résultat il n'y a plus assez d'eau. Alors depuis 10 jours des camions-citernes font des rotations jusqu'à Argentat pour rapporter de l'eau. Une situation déjà connue dans le secteur en 2019 et 2020.

à lire aussi Juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en Corrèze

100 litres d'eau par vache

À Saint-Julien-aux-Bois Victor Fourtet a heureusement des captages d'eau dans ses prairies qui lui permettent d'être presque autonome pour abreuver ses 80 vaches. Mais l'éleveur rappelle que les besoins de ses animaux sont énormes. Surtout en ce moment avec le recours à du fourrage faute d'herbe verte. Il faut en moyenne 100 litres d'eau par jour à chacune de ses vaches. "Malgré tout quasiment tous les troupeaux sont sur des parcelles où il y a de l'eau de captage". Mais pour combien de temps encore se demande-t-il voyant les niveaux de ses drainages baisser.

D'autres sources

S'il devra se résoudre peut-être à basculer vers le réseau du Syndicat des Eaux ce sera toutefois en se posant beaucoup de questions. Car il assure qu'il y a encore beaucoup d'eau disponible dans le secteur. Des questions que se posent tout autant certains habitants. Bernard à Saint-Privat note qu'il y a beaucoup d'eau sur le site du Puy du Bassin déjà utilisé par le syndicat. "Quand je vais me promener au Puy du Bassin je m'en mets plein les pieds parce que l'eau déborde de partout".

Un raccordement à Argentat

D'autres sources de ravitaillement c'est justement ce que recherche le syndicat. L'option d'un raccordement dans la Dordogne à Argentat a été décidé. Les études ad hoc viennent d'être lancées. Début des travaux au plus tard en 2025. Une solution qui aura un avantage sur toute autre assure Joël Beynel le président : elle sera durable. "Ça assurerait l'alimentation sur l'ancien canton de Saint-Privat pour des décennies ! "