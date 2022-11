Sécheresse en Corrèze : levée des restrictions et fin du citernage

La situation s'améliore encore un peu en Corrèze sur le front de la sécheresse. Le dernier comité de suivi de la ressource en eau, qui s'est réuni ce lundi autour du préfet, a décidé de replacer le département au niveau de vigilance. Toutes les restrictions sont levées, mais ça ne signifie pas la fin de l'étiage.

La pluie qui tombe depuis début novembre permet d'améliorer le débit des cours d'eau, "les assecs et les flaques ont disparu" précise la préfecture dans un communiqué ce vendredi. L'alimentation en eau potable est aussi revenue à la normale et c'est donc la fin des citernages pour les communes corréziennes qui étaient encore concernées.

Pas encore de recharge des nappes souterraines

Malgré tout, le taux d'humidité des sols est toujours bas et le niveau des ressources souterraines est encore inquiétant précise encore la préfecture. Plus de 85% des piézomètres ont un remplissage inférieur à la moyenne. La recharge de ces ressources qui démarre habituellement entre la mi-septembre et la mi-octobre n'a donc pas encore commencé.

Le suivi de la vigilance de la sécheresse se poursuit dans le département la vigilance sera levée lorsque la recharge des nappes aura débuté. Mais le maintien des restrictions ont, à cette époque de l'année, peu d'impact sur la préservation de la ressource en eau.