Sécheresse en Côte-d'Or : de nouvelles restrictions à partir de ce samedi 16 septembre

Les précipitations et les températures observées du 20 juillet au 10 août ont permis une stabilisation temporaire de la situation hydrologique en Côte-d’Or. Cependant, depuis le 12 août, la faible quantité de précipitation tombée sur le département et la hausse considérable des températures, avec notamment deux épisodes caniculaires intenses, ont conduit à une évolution notable de la sécheresse sur le département.

Si les quelques épisodes pluvio-orageux très localisés des derniers jours ont été bénéfiques pour quelques cours d’eau ainsi que pour l'agriculture, ils n'ont pas permis une réelle amélioration de la situation hydrologique globale. La situation s’est en effet dégradée tout au long de l’été, et les niveaux des cours d’eau restent très bas.

Des situations difficiles sur quasiment tout le département de Côte-d'Or

La carte présentée ici précise la situation hydrologique de chaque zone d’alerte de la Côte-d’Or au 11 septembre 2023.

La situation des bassins au 11 septembre 2023 - Préfecture de Côte-d'Or

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence une aggravation rapide de la situation avec désormais six secteurs en situation de crise sécheresse.

La situation est la suivante :

• 6 zones en crise : Saône moyenne, Vingeanne, Cents Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Serein-Romanée et Arroux - Lacanche

• 5 zones en alerte renforcée : Tille amont, Bèze-Albane, Tille aval, Ouche aval et Armançon Brenne

• 2 zones en alerte : Ouche amont, et Châtillonnais

• 1 secteur se maintient en vigilance : Dheune.

Dans ce contexte, le préfet de la Côte-d’Or a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuils applicable à partir du samedi 16 septembre 2023. Pour les vendanges 2023, qui ont débuté fin août et qui se poursuivent en septembre, des actions de prévention sont mises en œuvre sous l’impulsion de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) auprès des viticulteurs afin de limiter l’utilisation de l’eau pour le lavage des matériels tels que les pressoirs et les cuves. L’accent sera mis également sur les rejets d’eau de lavage qui doivent impérativement être faits dans les réseaux d’assainissement afin que ces eaux contaminées ne soient pas rejetées dans le milieu naturel sans avoir été préalablement traitées.

Des contrôles renforcés en Côte-d'Or

En raison de la situation actuelle, le procureur de la République rappelle que la préservation de l’environnement, et ce faisant la gestion quantitative et qualitative de l’eau, fait partie des priorités de politique pénale du parquet de Dijon. Le non-respect des mesures visant à la restriction ou à l’interdiction de certaines activités en lien avec l’usage de l’eau, encadrées par les arrêtés préfectoraux, constitue une contravention de 5e classe, qui peut entraîner une comparution devant le tribunal de police, et le prononcé de peines d’amende - d’un montant maximal de 1500 euros - mais également de peines complémentaires de confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction.

Les mesures de restriction pour les secteurs en crise

Dans les secteurs en crise, à savoir la Saône moyenne, Vingeanne, Cents-Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Serein Romanée et Arroux – Lacanche (en rouge sur la carte), sont concernés par des interdictions afin de préserver les usages prioritaires (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité, abreuvement des animaux). Tous les usagers de l’eau sont concernés. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, plantes en pot, espaces verts est interdit. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées n’est plus possible sauf impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles