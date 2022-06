Sécheresse en Côte-d'Or : de premières restrictions à partir du lundi 13 juin

La Côte-d’Or a soif et les premières restrictions commencent à tomber malgré les pluies de ces derniers jours. Le préfet vient de prendre un arrêtés pour restreindre l'usage de l'eau. Elles seront valables à compter de lundi prochain. En voici le détail.

Après un hiver et un printemps très secs, la situation de la ressource en eau reste préoccupante dans notre pays. La Côte-d’Or n’échappe pas à cette situation. C’est pourquoi, Fabien Sudry, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or a réuni une nouvelle fois le 9 juin 2022, le comité ressource en eau, l'instance de concertation sur la gestion de l’eau en période de sécheresse.

Malgré les pluies de ces derniers jours, la situation de la ressource en eau reste préoccupante

Les pluies hivernales, pourtant essentielles pour recharger les nappes et les sols, ont été chroniquement déficitaires depuis le début de l’année, avec un déficit moyen de 20 % du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022. L’indice d’humidité des sols est inférieur à la normale sur l’ensemble du département et particulièrement sur l’ouest du département, l’écart à la normale atteignant 50 %.

La nappe de Dijon Sud, réservoir d’eau potable pour Dijon Métropole et la communauté de communes de Gevrey-Chambertin – Nuits-Saint-Georges présente une recharge très faible cet hiver, de seulement 29 cm, soit 4 fois moins qu’en 2021.

La carte des seuils des cours d'eau en Côte-d'Or - Préfecture de la Côte-d'Or

Une situation alarmante

Ainsi, il est constaté le dépassement du premier seuil de surveillance des rivières (vigilance), pour 12 des 14 territoires de Côte-d’Or (en gris sur la carte) et du seuil d’alerte pour 2 territoires (en jaune).

La situation est la suivante :

• seuil de vigilance : Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Tille aval-Norges, Cent Fonts-Biètre-Vouge, Ouche amont, Ouche aval, Serein-Romanée, ArmançonBrenne Dheune-Avant Dheune, Châtillonnais et Arroux-Lacanche.

• seuil d’alerte : Bèze-Albane et Bouzaize.

Quelles restrictions pour les zones en jaune sur la carte ?

Dans ce contexte, le préfet de Côte-d’Or a signé un premier arrêté de constat de franchissement de seuils applicable à partir du lundi 13 juin 2022

À ce jour, la situation nécessite la mise en œuvre de mesures de restriction des usages de l’eau sur les deux zones d’alerte de Côte-d’Or : la Bèze et la Bouzaise.

Les premières mesures de restriction sont issues du nouveau dispositif sécheresse établi à partir d’un cadre national harmonisé. Celui-ci s’appuie sur la quantité d’eau présente dans les rivières, prévoyant des niveaux de restriction progressifs en fonction de la disponibilité en eau.

En alerte, l’usage de l’eau est autorisé avec restrictions. Par exemple, afin de limiter la perte d’eau par évaporation, l’arrosage des potagers est interdit aux heures les plus chaudes soit entre 11h et 18h. De même pour l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et plantes en pots, sauf si utilisation de goutte à goutte pour les plantes en pots.

Pourquoi ces mesures ?

Ces mesures visent à réduire notre consommation en eau tout en incitant à l’utilisation d’équipements économes en eau. Un autre exemple est le lavage des voitures : s’il est interdit à domicile, il reste possible chez un professionnel qui utiliserait du matériel haute pression ou équipé d’un système de recyclage de l’eau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas de franchissement des seuils d’alerte renforcée ou de crise. Afin de garantir le principe d’équité entre les usages de l’eau, des contrôles des mesures de restrictions seront réalisés sur le terrain. Des tableaux reprenant l’ensemble des mesures de restriction selon les niveaux de gravité pour chaque catégorie d’usagers sont disponibles sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or.