Sécheresse en Côte-d'Or : "il faut changer nos habitudes de consommation de l'eau"

France Bleu Bourgogne : Clément Doney, on est au mois de mai. Est-ce qu'on peut prédire déjà ce qui va se passer cette été en Côte-d'Or ?

On a plusieurs nappes sur la région. Des nappes superficielles, pour lesquelles les pluies de mars-avril ont permis de retrouver des niveaux moyens. Elles réagissent très rapidement aux variations météorologiques et ont retrouvé des niveaux proches de la moyenne. Par contre, les nappes profondes qui étaient à des niveaux très bas il y a quatre mois, restent à des niveaux très bas.

C'est inquiétant ?

Oui c'est inquiétant et aussi pour les nappes superficielles. Parce que si elle réagissent rapidement aux pluies, elles réagissent également très vite aux situations de sécheresse. on pourrait connaître la même situation qu'en 2022.

On peut se réjouir d'une journée comme ce mardi 9 mai, où il a plu toute la journée ?

Il faudrait plusieurs semaines de pluie pour avoir des niveaux qui s'élèvent. On est dans une période maintenant où la végétation a repris ses droits, c'est une grande consommatrice d'eau. Donc les pluies efficaces, qui recherchent la nappe, sont beaucoup plus faibles, parce que la végétation pompe beaucoup d'eau. Les températures augmentent, et donc l'évaporation est aussi beaucoup plus importante qu'en période hivernale. De toutes façons, on a eu un manque de pluie cet hiver, et malheureusement on ne pourra pas rattraper ce retard avec les pluies de mars et avril.

Est-ce qu'il faut déjà penser à économiser l'eau ?

Nos nappes se rechargent beaucoup moins que ce que l'on a pu connaître dans le temps. Donc maintenant il faut changer nos habitudes. A chaque fois qu'on utilise l'eau, se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire. Acheter des machines moins consommatrices d'eau, lancer les machines à laver bien remplies, éviter d'arroser les pelouses en été, pleins de petits gestes au quotidien, même en hiver, lorsqu'on ne manque pas d'eau.