Sécheresse en Côte-d'Or : l'eau est de retour dans les rivières, mais attention aux apparences

France Bleu Bourgogne - Dans quel état sont les nappes phréatiques en Côte-d'Or en ce moment ?

ⓘ Publicité

Clément d'Aunay - Les nappes phréatiques sont à des niveaux bas ou pour certaines, mais rarement autour de la moyenne mensuelle. Mais globalement, les nappes sont à des niveaux qui restent bas.

Un niveau bas, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qui est en-dessous des normales pour la saison, pour le mois de décembre, à savoir que là, on a commencé la période hivernale et donc on est en période de recharge de ces nappes. Et aujourd'hui, on peut dire que les niveaux de recharge sont faibles. Alors tout dépend du type de nappes, à savoir qu'une nappe circule dans différentes roches, différents réservoirs. Ce qu'on appelle les aquifères et selon la roche sur laquelle on circule, il y en a qui sont à des niveaux vraiment très bas et d'autres qui sont proches de la moyenne.

Donc il y a des zones plus basses dans le département...

On va dire que la vallée de la Saône, où on a des réservoirs sablo-argileux, on a des niveaux relativement bas, voire très bas, alors que dans les formations calcaires, on a des infiltrations très rapides. Les pluies sont nettement plus efficaces et là on est sur des niveaux bas ou autour de la moyenne.

Il pleut depuis plusieurs jours. Ça fait râler ceux qui en ont marre de marcher ou de faire du vélo sous la pluie. Ça ne suffit pas à recharger ?

Non, le temps de recharge des nappes, globalement, c'est du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Donc on est vraiment au début et on a pu constater que le mois de décembre était plutôt relativement sec par rapport à la normale saisonnière ainsi que le mois de novembre. Et en plus, cela se cumule avec la sécheresse de cet été 2022, qui a été très importante. On est parti d'un niveau des nappes très bas, donc il faut une grande quantité de pluie pour pouvoir le recharger.

La neige, qui tombe en ce moment, ça s'infiltre bien par exemple ?

En effet, la neige, c'est parfait. Il y a un temps d'écoulement qui est relativement important, donc une infiltration importante. Et donc oui, en effet, la neige c'est bien pour la recharge des nappes.

En tant que hydrogéologue, vous êtes déjà inquiet pour cet été ou c'est encore trop tôt pour se prononcer ?

C'est un peu trop tôt pour se prononcer. On ne connaît pas encore les précipitations qu'il va y avoir d'ici le mois d'avril. On peut espérer avoir des pluies importantes jusqu'au mois d'avril, celapermettrait de revenir à des niveaux normaux au niveau des nappes.

Cet hiver, on a beaucoup parlé de réduire sa consommation d'électricité, sa consommation de gaz. Ça a été vraiment politiquement assumé. Et ce qu'il faut faire la même chose avec l'eau toute l'année ?

Tout à fait. On constate depuis plusieurs années qu'on a des sécheresses, des sécheresses qui sont de plus en plus longues, de plus en plus importantes. Globalement, depuis 2017 2018, on constate que tous les étés, on a des périodes de sécheresse importantes et il faut donc prendre en considération ces phénomènes là. Faire attention, couper les robinets, éviter de tirer la chasse d'eau à chaque fois, ce sont des petits gestes qui cumulés, pourront aider à soutenir ces nappes.

- © Visactu - -

Nappes phréatiques : des niveaux nettement inférieurs à la normale

En décembre, la recharge se poursuit sur les nappes réactives et débute sur les nappes inertielles. Elle reste cependant peu intense et, de ce fait, les niveaux des nappes du mois de décembre sont peu satisfaisants. En effet, les pluies infiltrées durant l’automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l’année 2022 et améliorer durablement l’état des nappes. En conséquence, plus des trois-quarts des nappes restent sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas. Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de décembre de l’année dernière, selon les données publiées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), vendredi 13 janvier 2023.

Durant l’hiver, les tendances dépendront essentiellement de la pluviométrie. La recharge de ces prochains mois conditionnera les niveaux de l’été 2023. Ce début de recharge déficitaire risque d’impacter les nappes inertielles du Bassin parisien et plus particulièrement celles du couloir Rhône-Saône, fragilisées par un étiage sévère, pour l’année 2023.

Concernant les nappes réactives, des pluies abondantes et perdurant jusqu’au printemps pourraient permettre de retrouver des niveaux satisfaisants. Cependant, en cas de précipitations insuffisantes, la vidange pourrait reprendre et l’état des nappes se dégrader.

Il sera compliqué d'atteindre des niveaux normaux dans les prochains mois

Concernant les nappes réactives, le retour à des niveaux au-dessus des normales d’ici la sortie d’hiver 2023 sera possible en cas d’épisodes pluviométriques engendrant des recharges conséquentes. A noter que des pluies printanières permettront également de repousser le début de la période de vidange. L’atteinte de niveaux normaux sera plus compliquée sur les nappes affichant des niveaux très bas en décembre : Centre-Ouest (Maine, Poitou, Vendée, Périgord) et est de la Côte d’Azur (est Var et Alpes-Maritimes), selon le BRGM.

Concernant les nappes inertielles du Bassin parisien, la phase de recharge peine à se mettre en place. L’état des nappes ne devrait que peu évoluer sur les prochaines semaines voire se dégrader progressivement si les pluies restent insuffisantes. Des pluies excédentaires seront nécessaires avant la reprise de la végétation pour retrouver des niveaux comparables à la normale au printemps.

Pour les nappes inertielles du couloir Rhône-Saône, la pluviométrie excédentaire de décembre devrait permettre d’améliorer la situation courant janvier-février. Les niveaux de décembre sont cependant modérément bas à très bas. La reconstitution des réserves en eau souterraine d’ici le printemps est difficilement envisageable, sauf pluviométrie très excédentaire sur les prochains mois.