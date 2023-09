Sécheresse en Côte-d'Or : la préfecture maintient les mesures de restriction en vigueur

Après un hiver et un printemps secs, les précipitations observées en juillet et en août ainsi que la baisse notable des températures depuis une semaine ont permis un ralentissement de la dégradation de la situation hydrologique en Côte-d’Or. Cependant, depuis le week-end des 12 et 13 août, la faible quantité de précipitation tombée sur le département et l’épisode caniculaire intense qui a suivi, ont conduit à une stabilisation relative de la sécheresse sur le département.

Un retour de la chaleur en Côte-d'Or

Les prévisions météorologiques pour la semaine à venir montrent que les températures maximales devraient être 2 à 3°C supérieures aux normales de saison, aucune précipitation notable n’est attendue en Côte-d’Or. Dans ce contexte, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de maintenir l’arrêté préfectoral entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département de la Côte-d’Or, en vigueur depuis le samedi 26 août 2023 .

Quelles sont les zones concernées ?

La carte présentée ici précise la situation hydrologique de chaque zone d’alerte de la Côte-d’Or prise en compte dans l’arrêté sécheresse en vigueur.

Les zones concernées par la sécheresse en Côte-d'Or - Préfecture de Côte-d'Or

Quelles sont les restrictions en vigueur en Côte-d'Or ?

L’ensemble des usagers, qu’ils soient, particuliers, collectivités territoriales, industriels ou agriculteurs, doivent rester vigilants quant à leur consommation d’eau. L’épisode de sécheresse qui a débuté en juin sur le département de la Côte-d’Or n’est toujours pas terminé. Il est demandé à chacune et à chacun de continuer à faire des économies d’eau au cours des prochaines semaines.

Quelles conséquences pour les vendanges ?

Pour les vendanges 2023, qui ont débuté il y a quelques jours et qui vont se poursuivre en septembre, des actions de prévention sont mises en œuvre sous l’impulsion de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) auprès des viticulteurs afin de limiter l’utilisation de l’eau pour le lavage des matériels tels que les pressoirs et les cuves. L’accent sera mis également sur les rejets d’eau de lavage qui doivent impérativement être faits dans les réseaux d’assainissement afin que ces eaux contaminées ne soient pas rejetées dans le milieu naturel sans avoir été préalablement traitées.

Que risquent les personnes qui ne respectent pas l'arrêté préfectoral ?

En raison de la situation actuelle, le procureur de la République rappelle que la préservation de l’environnement, et ce faisant la gestion quantitative et qualitative de l’eau, fait partie des priorités de politique pénale du parquet de Dijon. Le non-respect des mesures visant à la restriction ou à l’interdiction de certaines activités en lien avec l’usage de l’eau, encadrées par les arrêtés préfectoraux, constitue une contravention de 5e classe, qui peut entraîner une comparution devant le tribunal de police, et le prononcé de peines d’amende – d’un montant maximal de 1500 euros – mais également de peines complémentaires de confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction

