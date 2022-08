Sécheresse en Côte-d'Or : les deux tiers du département sont toujours en situation de crise

Si les quelques épisodes de pluie des derniers jours ont été bénéfiques, notamment pour l'agriculture, ils n'ont pas permis une réelle amélioration de la situation hydrologique globale, et ne remettent pas en cause la situation généralisée de crise.

Malgré les pluies de la semaine dernière, la sécheresse reste très marquée en Côte-d'Or, comme dans l'ensemble du territoire métropolitain. Aux faibles précipitations depuis l’hiver dernier se sont ajoutées des températures très élevées lors de trois épisodes caniculaires successifs. Dès le 10 juin, les mesures de restriction d’usage de l’eau ont été mises en place. Elles ont déjà été renforcées à quatre reprises, le dernier arrêté préfectoral étant entré en vigueur le 22 août.

Neuf zones ont franchi le seul de crise en Côte-d'Or

Alors que huit des dix derniers mois présentaient un déficit de pluie, le mois d’août a vu le retour de précipitations communes pour la saison estivale. Si les quelques épisodes de pluie des derniers jours ont été bénéfiques, notamment pour l'agriculture, ils n'ont pas permis une réelle amélioration de la situation hydrologique globale, et ne remettent pas en cause la situation généralisée de crise. La situation s’est en effet dégradée tout au long de l’été, et les niveaux des cours d’eau restent très bas.

En prévision de la reprise d’activités de la rentrée, qui pourrait mettre en tension des réseaux d’approvisionnement en eau potable déjà fragilisés, le préfet a réuni le 26 août le comité départemental ressources en eau, avec les représentants de l'ensemble des usagers et des principales collectivités.

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État a mis en évidence une situation toujours très préoccupante en Côte-d’Or qui se traduit par le franchissement du seuil de crise dans 9 zones d’alerte.

La situation est la suivante :

• seuil d’alerte : Dheune et Ouche amont

• seuil d’alerte renforcée : Tille amont, BèzeAlbane et Armançon-Brenne

• seuil de crise : Saône moyenne, Vingeanne, Tille aval-Norges, Cents Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize-Lauve-Rhoin-Meuzin, Ouche aval, Serein-Romanée, Chatillonnais et Arroux Lacanche

La sécheresse en Côte-d'Or au 16 août - Préfecture de la Côte-d'Or

Ainsi depuis le 16 août, les deux tiers du territoire départemental ont atteint le niveau le plus élevé d'alerte, celui de crise. Le niveau des rivières est très bas avec de nombreux assecs constatés. Le comité ressources en eau est désormais réuni hebdomadairement. Dans ces zones d’alerte (en jaune, orange et rouge sur la carte), des mesures de restriction des usages de l’eau sont mises en place pour tous les usagers, qu’ils soient particuliers, collectivités, agriculteurs et autres entreprises (industriels, artisans, commerces…). Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas d’aggravation de la sécheresse.

L’alimentation en eau potable : les tensions persistent dans le département, sans rupture d’approvisionnement

La situation de l’alimentation en eau potable des populations se maintient avec toujours 22 réseaux présentant des fragilités d’approvisionnement en eau sur un total de 352 unités de distribution. Aucune rupture d’approvisionnement n’a heureusement été constatée. Ces réseaux en tension nécessitent une vigilance accrue des usagers, des gestionnaires et des services de l’État. La situation actuelle tend à se rapprocher des sécheresses observées en 2019 et 2020 durant lesquelles 80 % du territoire Côte-d’Orien avait atteint la crise.

Chacune et chacun est donc à nouveau invité à renforcer ses économies d’eau dès à présent afin de retarder les passages en crise et de limiter les risques de coupures d’eau potable. Le préfet en appelle notamment à la solidarité des habitants de Dijon, dont le secteur n’est pas à ce jour en crise, mais qui représentent une part importante de la consommation en eau à usage domestique du département.