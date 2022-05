Sécheresse en Côte-d'Or : Les premières restrictions d'eau début juin ?

La sécheresse commence sérieusement à menacer en Côte-d'Or, portée par des températures extrêmes et l'absence de pluie. La préfecture nous demande d'économiser l'eau au maximum à la maison, mais qu'est-ce qu'on peut faire précisément chacun à notre niveau ? Réponse avec un expert.

France Bleu Bourgogne : Yann Dufour, vous êtes le chef du service de l'eau et des risques à la Direction départementale des territoires, la Côte-d'Or n'est pas encore en alerte sécheresse, mais ca ne saurait tarder. Quelle est là situation à l'heure qu'il est ?

Comme vous le savez, on a tous été marqués par trois années très difficiles en matière de sécheresse en 2018, 2019, 2020. Situation très très exceptionnelle. L'Agriculture, les particuliers, tout le monde a subi la sécheresse. On a eu un énorme soulagement en 2021. L'été a été très humide. On a même eu droit à des inondations très dures en juillet dernier. Pour 2022, c'est reparti pour une situation très difficile. Si on regarde les données météo sur les six mois d'hiver qui sont les périodes les plus importantes pour recharger les nappes, on a des déficits qui sont 20 % en dessous des moyennes des 20 dernières années. Et si on regarde de manière plus précise ce qui s'est passé depuis le début de printemps, ce printemps qu'on a connu très sec et qui encore aujourd'hui, avec des températures supérieures à 30 degrés, on a une situation encore plus difficile puisqu'on a de l'ordre de 50 % de déficit par rapport aux moyennes annuelles précédentes. Donc oui, la situation est préoccupante. C'est pour ça que le préfet de la Côte d'Or, a souhaité dès hier matin (jeudi, ndlr), réunir l'ensemble des parties prenantes pour mobiliser tous les acteurs, que ce soit l'ensemble des services compétents de l'Etat, mais aussi les principaux élus et l'ensemble des usagers de l'eau pour.

Est ce qu'il y a des territoires plus touchés que d'autres en Côte d'Or ?

Oui, on a notamment la situation du secteur Bèze-Albane, le village de Bèze par exemple, Mirebeau également. On a aussi le secteur de la Sans Fond au sud de Dijon. Et puis juste pour dézoomer un petit peu sur la Bourgogne, on a dans l'Yonne et dans la Nièvre, aussi des rivières qui ont franchi les premiers seuils. On s'attend à passer les premiers seuils d'alerte dans les prochains jours, vraisemblablement dans les tout premiers jours de juin.

Avec la mise en place de restrictions, on l'imagine ?

Ce sera vraisemblablement le cas, sauf si des pluies conséquentes interviennent, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Nous aurons les premières mesures, des mesures qui sont progressives, proportionnées au niveau de la crise, en fonction du niveau d'alerte, alerte renforcée ou crise. On va avoir des premières mesures plutôt symboliques pour aller vers des mesures très difficiles, d'ici quelques jours en tout cas.

La préfecture demande à chacun de faire attention à sa consommation d'eau au quotidien. Quels sont les gestes les plus efficaces à la maison ?

Tous les gestes comptent. Chaque goutte d'eau économisée est économisée. Effectivement, il y a les gestes qui sont un peu tarte à la crème qu'on connaît : éteindre l'eau quand on se lave les dents, prenons une douche sur une durée raisonnable, et puis on a aussi beaucoup de jardins. C'est bien sûr normal d'arroser le potager. C'est fait pour être mangé à la fin. Est -ce vraiment utile d'arroser la pelouse? Je vous pose la question. Je m'en fais une bonne idée. Ensuite, on peut arroser aux heures les plus fraîches, très tôt le matin, très tard le soir, pour éviter l'évaporation et donc le gaspillage. Et enfin, j'aurais pu commencer par là. On peut envisager de stocker l'eau de pluie avec cette fameuse petite réserve qu'on accolle au chéneau qui vient de la toiture: un mètre cube d'eau qui va permettre de tranquillement passer quasiment tout l'été pour arroser les tomates.

Les plus gros consommateurs d'eau, ce sont aussi les agriculteurs, aussi les industriels. Est ce qu'à eux aussi, on demande des efforts importants dans cette période ?

Le principe, c'est de garantir une équité entre les différents usages de l'eau. Nous sommes tous responsables. Outre les particuliers, nous avons les collectivités territoriales qui arrosent des fleurs, qui arrosent de l'herbe par exemple, qui sont aussi responsables des réseaux d'eau potable qui sont parfois à fuir les agriculteurs. Ils sont au premier plan. Ils sont au balcon de ce spectacle. Ils subissent, eux, les premiers. La sécheresse, ils ont besoin d'eau et donc ils sont les premiers à être sensibilisés au problème. Aujourd'hui, le monde agricole, ils se mobilisent pour eux aussi, économiser l'eau à leur échelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arroser plutôt la nuit et pas le jour. Ça veut dire essayer de faire des investissements qui permettent de grosses économies. Par exemple, un maraîcher qui va investir en goutte à goutte, il va consommer beaucoup moins d'eau. Et derrière, il sera récompensé. Parce que les règles qu'on mettra en place quand on sera en période de sécheresse, elles seront moins dur pour celui qui utilise l'irrigation que pour celui qui, vous savez, qui arrose à grande eau. Donc, on a aussi des principes de vertu incitative dans les règles que nous mettons en place.