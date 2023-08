Sécheresse en Côte-d'Or : pas d'amélioration malgré les orages, les mesures de restriction sont maintenues

Après les derniers relevés effectués dans les différents cours d'eau du département, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de maintenir les restrictions d'usage de l'eau mises en place le 22 juillet dernier . Depuis le début de ce nouvel épisode de sécheresse, elles ont été renforcées à trois reprises.

Une situation stabilisée mais qui pourrait à nouveau se dégrader

Si les précipitations de la fin du mois de juillet et de début août ont permis de stabiliser les cours d'eau, il n'en reste pas moins que les fortes chaleurs prévues pour la fin de cette semaine pourraient dégrader une situation hydraulique déjà préoccupante en Côte-d'Or.

Les zones concernées par les restrictions

Les mesures de restriction mises en place depuis la fin juillet restent donc en vigueur.

Trois zones sont en situation de crise : Vouge-Biètre-Cent Fons, Bouzaize et Arroux.

Cinq zones sont en alerte renforcée : Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Bèze et Ouche aval

Cinq zones sont en alerte : Tille aval, Ouche amont, Serein, Armançon amont et Châtillonnais.

Un seul secteur se maintient en vigilance, celui de la Dheune.

La situation des cours d'eau en Côte-d'Or en ce mois d'août 2023 - Préfecture de Côte-d'Or

Des contrôles de la police de l'environnement

"Particuliers, agriculteurs, éleveurs, industriels ou encore collectivités territoriales : tout le monde peut être contrôlé par l'Office français de la biodiversité (OFB)", explique Philippe Loison le chef de service à l'OFB en Côte d'Or. Station de lavage comme agriculteur. Et il y a de meilleurs élèves que d'autres. Une station de lavage à Bretenière continue par exemple de tourner automatiquement, alors qu'elle se situe dans une zone rouge, où un arrêté préfectoral interdit le fonctionnement de ces stations. Néanmoins, il y a de plus en plus de bons élèves. C'est le constat que dresse le policier de l'OFB : "on s'est aperçus que les gens se tournaient vers des récupérateurs d'eau, et ce de plus en plus." Car, utiliser l'eau de pluie pour diverses utilisations, ça, ce n'est pas interdit.