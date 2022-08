Sécheresse en Côte-d'Or : pas d'amélioration malgré les pluies, de nouvelles restrictions à partir du 22 août

Les pluies de la semaine écoulée n'auront donc pas parmi de renverser la tendance en Côte-d'Or et ce malgré les mesures de restriction d’usage de l’eau mises en place le 10 juin dernier. Elles ont déjà été renforcées à trois reprises. Si les pluies de ces derniers jours marquent une temporisation dans la baisse des débits des rivières, elles ne remettent pas en cause la situation généralisée de crise. La situation s’est ainsi dégradée depuis le 4 août, où un tiers du département était déjà en crise. Le préfet a donc réuni le 18 août le comité départemental ressources en eau, avec les représentants de l'ensemble des usagers et des principales collectivités.



Au 16 août, les deux tiers du territoire départemental ont atteint le niveau le plus élevé d'alerte, celui de crise. Le niveau des rivières est très bas avec de nombreux assecs constatés.



La situation de la sécheresse en Côte-d'Or - Préfecture de la Côte-d'Or

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État a mis en évidence une nouvelle aggravation de la situation en Côte-d’Or qui se traduit par le franchissement du seuil de crise dans 9 zones d’alerte.

Quelle situation selon les bassins ?

La situation est la suivante :

• seuil d’alerte : Dheune et Ouche amont

• seuil d’alerte renforcée : Tille amont, Bèze Albane et Armançon-Brenne

• seuil de crise : Saône moyenne, Vingeanne, Tille aval-Norges, Cents Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize-Lauve-Rhoin-Meuzin, Ouche aval, Serein-Romanée, Chatillonnais et Arroux Lacanche

Dans ce contexte, Fabien SUDRY, le préfet de la Côte-d’Or, a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuils applicable à partir du lundi 22 août 2022.

Dans ces zones d’alerte (en jaune, orange et rouge sur la carte), des mesures de restriction des usages de l’eau sont mises en place pour tous les usagers, qu’ils soient particuliers, collectivités, agriculteurs et autres entreprises (industriels, artisans, commerces…). Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas d’aggravation de la sécheresse.

à lire aussi Sécheresse en Côte-d'Or : de premières restrictions à partir du lundi 13 juin