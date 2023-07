Sécheresse en Côte-d'Or : trois zones passent en situation de crise

La sécheresse s'intensifie en Côte-d'Or. Trois zones passent ce vendredi 21 juillet 2023 en état de crise. Cela concerne les secteurs de Vouge-Biètre-Cent Fonts, Bouzaise et Arroux. Ce qui a des conséquences directes sur les restrictions de l'usage de l'eau qui se durcissent. Désormais presque l'ensemble du reste du département de Côte-d'Or se trouve en alerte ou en alerte renforcée.

La quasi-totalité du département est concernée par des seuils d'alerte ou de crise. - Préfecture de Côte-d'Or

Les restrictions pour les zones de crise

Ce niveau de crise entraîne de nouvelles mesures. Dans les zones concernées, il est désormais interdit d’arroser les pelouses, massifs fleuris, plantes en pot, et espaces verts de manière générale. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées n’est plus possible sauf impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles.

Les restrictions de l'usage de l'eau pour les zones en crise. - Préfecture de Côte-d'Or

Les restrictions pour les zones d'alerte renforcée

Cinq zones se trouvent, elles, en zone d'alerte renforcée. Cela concerne les secteurs de Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Bèze et Ouche amont. En alerte renforcée, tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation conduit à une limitation progressive des prélèvements pour ne pas atteindre le niveau de crise. L’irrigation et l’arrosage ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables.

Les restrictions de l'usage de l'eau pour les zones en alerte renforcée. - Préfecture de Côte-d'Or

Les restrictions pour les zones d'alerte

En jaune sur la carte, ce sont les zones en alerte avec Tille aval, Ouche amont, Serein, Armançon amont et Châtillonnais. Ces secteurs subissent des mesures presque similaires, même si elles sont plus souples à certains endroits.

Les restrictions de l'usage de l'eau pour les zones en alerte. - Préfecture de Côte-d'Or

En Côte-d'Or, une zone est touchée moins durement. Il s'agit du secteur de la Dheune qui est en vigilance. Les autorités recommandent à ce stade de limiter sa consommation d'eau pour éviter d'aggraver la situation.