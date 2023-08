Sécheresse en Côte-d'Or : une station de lavage mise en demeure par la préfecture

Comme dans une grande partie de la France, une sécheresse marquée est en cours en Côte-d'Or depuis début juin. Aux faibles précipitations depuis l'hiver dernier s'ajoutent des températures très élevées avec l’enchaînement de périodes caniculaires.

Depuis le 9 juin, le préfet de la Côte-d’Or a pris des mesures de restriction d’usage de l’eau et elles ont été renforcées à quatre reprise pendant le mois de juillet (1er, 6, 13 et 22 juillet).

Un contrôle effectué le 17 août à Bretenière

Le 17 août dernier, la préfecture de la Côte-d’Or, a procédé avec l'Office Français de la Biodiversité et la Direction Départementale des Territoires à une opération de contrôles et de pédagogie en matière des usages de l’eau dans un secteur en crise, celui de la Vouge-Biètre-Cent Fonts, où le niveau le plus élevé des restrictions des usages de l'eau s'applique.

Cette opération a été l'occasion de constater qu'une station de lavage de Bretenière restait ouverte malgré un arrêté préfectoral en cours (n°1161 du 20 juillet 2023, applicable à compter du 22 juillet) l'interdisant. De nouveaux contrôles ont été effectués par la gendarmerie nationale et l'office français de la biodiversité le lendemain, une mise en demeure va être adressée à l'exploitant qui a déjà fait l'objet d'une contravention le 26 juillet dernier.

La préfecture prévient aussi que tout usager qui ne respecterait pas l'interdiction sera verbalisé.