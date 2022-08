Sécheresse en Creuse : des nappes "ont atteint leur niveau minimum", alerte une hydrogéologue

L'ensemble des niveaux des nappes phréatiques de la Creuse sont à la baisse signale une hydrogéologue du Bureau de recherches géologiques et minières de Nouvelle Aquitaine. Plusieurs secteurs, comme la Gartempe et le bassin amont de la Creuse, sont même dans le rouge.

De moins en moins d'eau dans les sous sols creusois. Le volume des nappes phréatiques du département ne cesse de diminuer à cause du manque de pluie, associé à une sécheresse et aux fortes chaleurs de juillet. Les sols sont secs, presque impénétrables, et les quelques averses du week-end dernier sont loin d'être suffisantes. Une hydrogéologue du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Nouvelle Aquitaine fait le point pour France Bleu Creuse.

Situation catastrophique dans certains secteurs

Plusieurs nappes phréatiques sont déjà largement dans le rouge par rapport aux niveaux habituellement constatés au mois d'aout. "La situation est alarmante dans le nord du bassin de la Gartempe, dans le bassin amont de la Creuse et le bassin du Cher amont est en situation déficitaire", décrit Murielle Thinon-Larminach, cheffe des Projets Réseaux Piézométriques. Le centre du bassin de la Creuse, aux alentours de Sainte-Feyre, présente des niveaux également bas, mais qui tendent à réaugmenter suite aux pluies du week-end.

La situation est alarmante dans le nord du bassin de la Gartempe, dans le bassin amont de la Creuse - Murielle Thinon-Larminach, hydrogéologue au BRGM

Le tableau n'est pas totalement noir, d'autres secteurs sont moins à plaindre. "Le reste du département est dans une situation intermédiaire, il faut espérer qu'il pleuve pour que les niveaux se maintiennent", ajoute l'hydrogéologue. D'autres nappes sont, au contraire, à un niveau élevé, même très élevé, comme le bassin versant de la Gartempe, vers Le-Grand-Bourg et le bassin versant du Cher, aux alentours de Bord-Saint-Georges

La recharge va prendre du temps

Pour revenir à la normale, le BRGM estime qu'il faudrait qu'il pleuve pendant plus d'un mois de manière régulière. "On a une sécheresse qui est tellement importante au niveau des sols, qu'il faut d'abord une humidification avant qu'il puisse avoir un transfère de l'eau vers les nappes phréatiques", prévient Murielle Thinon-Larminach.

La pluie doit traverser plusieurs strates, en premier lieu le sol en lui-même, très aride, puis ensuite l'ensemble des racines liées à la végétation. "Il est donc encore trop tôt pour aller vraiment recharger les nappes, cela ne se verra qu'à l'automne quand il y aura moins de végétation", précise l'hydrogéologue. Si ce phénomène de sécheresse intense est amené à se répéter, à cause du réchauffement climatique, le volume d'eau contenu dans les sous-sols creusois sera amené à diminuer. Les nappes se rechargeraient alors en moins de temps, mais les réserves seraient moins importantes, ce qui aurait notamment des conséquences sur l'agriculture.