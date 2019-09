Sécheresse en Creuse : du jamais vu depuis 60 ans !

Département Creuse, France

Le comité sécheresse vient de se réunir en préfecture comme chaque mois, et le constat est toujours le même. La situation s'aggrave de semaines en semaines. L'eau ne coule quasiment plus dans la majorité des cours d'eau. Et les réserves souterraines sont en dessous de tous les niveaux relevés depuis 60 ans.

Maintenir l'eau potable à Guéret

La préfecture cherche des solutions avec les propriétaires des étangs de plus de deux hectares du bassin de la Gartempe pour renforcer le débit minimun de cette rivière qui alimente Guéret en eau potable. En baissant le niveau de ces étangs d'environ 50 cm, on pourrait obtenir 30 000 mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de 12 jours de consommation pour Guéret. Reste à savoir comment réaliser cette opération en perdant le moins d'eau possible.

Une réserve d'eau au Maupuy

La SAUR a effectué des tests pour voir comment utiliser la réserve de 25 000 m3 située dans la carrière. C'est possible par camion, mais c'est long. Il faut près de deux heures et demi pour pomper 30 m3 et redescendre l'injecter dans les canalisations sachant qu'à Guéret, on consomme 2 500 m3 d'eau par jour.

En attendant la pluie

Pour limiter les départs de feux qui se multiplient ces dernières semaines, un arrêté va être pris rapidement pour interdire les fauchages et les broyages des bordures de champs et des haies. Météo France annonce l'arrivée de la pluie dans les prochaines heures, mais il devrait tomber qu'entre 10 à 15 millimètres d'eau. Cela ne suffira évidement pas à combler le déficit. Il faudra un hiver très pluvieux, pour espérer reconstituer les réserves.