Sécheresse en Deux-Sèvres : la préfète ne remet pas en cause le projet de 16 bassines

"Dans les Deux-Sèvres, nous avons une situation qui est peut-être un peu plus favorable que pour de nombreux départements du sud de la France, explique Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres. Car la situation sur les retenues du Cébron et de la Touche-Poupard (indispensables pour les ressources en eau potable), et dans les cours d'eau, est meilleure que ces précédentes années. Bien au-dessus que l'année dernière, par exemple". Le bilan dressé par la représentante de l'Etat dans le département se veut donc rassurant mais elle précise que la "situation est dans tous les cas suivie de très près".

Il en sera sûrement question ce lundi 6 mars à 18h, lors de la réunion en visio-conférence avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu . Il appelle les préfets de toute la France à "ne pas avoir la main qui tremble" pour prendre des arrêtés de limitation de la consommation de l'eau.

Des mesures de restrictions "dès que nécessaire"

Emmanuelle Dubée le reconnaît : "dès que les seuils de vigilance seront franchis et même avant, si on veut anticiper, il faudra prendre des mesures qui seront susceptibles d'avoir un impact sur tous les usages de l'eau". La préfète rappelle que l'an dernier, en 2022, "le département a été l'un des tous premiers à prendre des mesures qui limitaient l'usage de l'eau pour tous". Depuis le 18 janvier, un arrêté limitant les prélèvements dans le bassin de la Dive du Nord est déjà en vigueur.

La construction des 16 bassines maintenue

Les 16 retenues d'eau du protocole d'accord signé en 2018 sont en cours de construction et la situation hydrologique actuelle ne remet pas cela en question. "Même si ces réserves ne seront pas systématiquement remplies, l'eau qu'elles permettront de stocker de l'eau qui améliorera sensiblement la situation dans les cours d'eau, dans les rivières et dans les nappes phréatiques, affirme la préfète. Que ce soit en été ou en hiver, les études sont très claires sur ce point". Actuellement la première bassine, celle de Mauzé-sur-le-Mignon, est remplie à son plus haut niveau .

