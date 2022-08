Sécheresse en Dordogne : "On a une rivière qui meurt" alerte le président de la fédération de pêche

"Est-ce qu'il est encore normal de continuer à vouloir irriguer ou arroser des végétaux, certes destinés à l'alimentation humaine ou animale, dans des périodes où l'on savait qu'on n'aurait pas ou peu d'eau ?" La question est lâchée par Jean-Michel Ravailhe, le président de la fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, face à la sécheresse qui gagne du terrain de jour en jour dans le département et partout en France : "J'en appelle à un changement de pratique, notamment dans le monde de l'agriculture. Il faudrait décréter qu'il n'y ait plus aucun prélèvement sur les cours d'eau du département", assure le représentant des pêcheurs.

"On a une rivière qui meurt"

Jean-Michel Ravailhe a posté un coup de gueule sur la page Facebook de la Fédération de pêche. Il assure notamment que "la fédération fait entendre sa voix au comité de gestion d’étiage et tente de sauver par endroits quelques poissons en train d’agoniser". Ce comité, qui se réunit le mardi en préfecture avec les agriculteurs irriguants, définit les interdictions de prélèvement dans les cours d'eau pour les particuliers et les agriculteurs. 27 cours d'eau ont déjà été placés en situation de crise en Dordogne, avec interdiction totale de prélever.

Effectivement, le monde agricole connaît une situation catastrophique également, je le reconnais et je le leur dis. Mais à un moment donné, il va falloir accepter qu'on ne puisse plus prélever dans les milieux

- Jean-Michel Ravailhe

Il descend les berges de la Dronne, dans le bourg de Saint-Pardoux-la-Rivière et se désole du spectacle qui s'offre sous ses yeux : "Le lit mouillé ici, il est de 5 mètres à peine, c'est 12 à 15 dans une année normale". "Je pense qu'il n'y a pas de réelle prise de conscience de la population en général des drames qui nous attendent. On a une rivière qui meurt. Les poissons qui sont censés y habiter meurent ou sont en train de mourir."

Des pêches de sauvegarde sur l'Auvézère et la Loue

La fédération de pêche a déjà opéré plusieurs pêches de sauvetages depuis la dernière semaine de juillet, sur l'Auvézère ou encore la Loue. D'autres vont avoir lieu dans les prochains jours : "On intervient sur les cours d'eau qui sont en rupture d'écoulement, où les poissons se sont réfugiés dans des poches d'eau. On fait une pêche électrique par arrêté préfectoral, pour enlever les poissons prisonniers et les remettre dans des endroits avec du courant".