Sécheresse en Dordogne : de nouveaux cours d'eau en "crise" avec interdiction de prendre l'eau pour irriguer

La carte des restrictions de prélèvements d'eau continue de se remplir d'orange et de rouge en Dordogne. Alors qu'ils n'étaient que quatre il y a encore deux semaines, ce sont désormais 17 cours d'eau et affluents de rivières qui sont placés en situation de "crise" par l'Etat en Dordogne. Ce qui signifie que les agriculteurs et les irrigants ont interdiction totale d'y prélever de l'eau pour irriguer leurs parcelles.

Neuf nouveaux cours d'eau en "crise"

Ces huit nouveaux cours d'eau sont les suivants : Sauvanie, Boulou, Loue, Beauronne, Chancelade, Ceou aval, Gardonnette, Estop, Lidoire, Bournègue. Ils n'étaient que 8 concernés la semaine dernière.

Le niveau « crise » est le plus élevé. De nombreux cours d'eau sont également placés en alerte ou en alerte renforcée, avec des interdictions de prélèvement plusieurs jours de la semaine. La carte des restrictions est à retrouver sur le site public Propluvia.