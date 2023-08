Sécheresse en Dordogne : quatre communes placées en "alerte renforcée"

Les communes de Miallet, Firbeix, Saint-Priest-les-Fougères et Saint-Pierre-de-Frugie sont placées en "alerte renforcée" par la préfecture de la Dordogne à partir de ce 26 août pour faire face à la sécheresse que connait le département cet été. La chaleur et le manque de pluie de ces dernières semaines a aggravé la situation. Déjà en début de semaine , le Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne et la Régie des Eaux du département qualifiaient de "critique" l'approvisionnement en eau potable de ces quatre communes du nord de la Dordogne. Ces organismes appelaient au civisme des habitants. Désormais, la préfecture met en places des restrictions.

Les principales restrictions qui s’appliquent dans ces communes :

Arrosage des jardins potagers y compris les serres non agricoles : interdit entre 8h et 20h

Arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins d’agrément, espaces verts : interdit

Fonctionnement des fontaines publiques et privées : interdit sauf circuit fermé

Arrosage d’arbres et arbustes : interdit sauf plantation d’arbres et arbustes de moins de 3 ans, autorisé de 20h à 8h et limité à 2 nuits/semaines (affichage sur site des dates choisies)

Arrosage des terrains de sport : interdit de 8h à 20h. Arrosage possible de 20h à 8h limité à 2 nuits par semaine (affichage sur site des dates choisies)

Remplissage des piscines familiales : interdit sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions

Lavage des véhicules chez les particuliers : interdit sauf impératif sanitaire

Lavage des véhicules par des professionnels : interdit sauf avec du matériel haute pression ou avec système de recyclage de l’eau.

Des contrôles menés pour s'assurer du respect des restrictions

"Par mesure de précaution et afin d’éviter toute rupture d’alimentation en eau potable, le préfet de la Dordogne maintient le niveau « alerte » sur le reste du département" indique un communiqué de la préfecture. Les restrictions des vallées indiquées sur la carte ci-dessous concernent les agriculteurs. La préfecture assure que des contrôles seront menés.

La carte des restrictions dressée par la Préfecture. - Préfecture de la Dordogne