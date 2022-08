Sécheresse en Dordogne : sur la Vézère les canoës circulent mais "ça risque d'être critique" s'il ne pleut pas

"On peut dire que la Vézère est particulièrement basse. On est aujourd'hui à début août à un niveau qu'on trouve rarement sur une fin septembre d'un été très sec. Pour autant, on peut toujours pratiquer le canoë sur la Vézère", diagnostique William Dulluc. Le gérant d'AVCK, Animation Vézère Canoë-Kayak aux Eyzies, dort pour l'instant sur ses deux oreilles.

Le niveau de la rivière a beau être très bas, sous le seuil de "crise" selon les données d'étiage d'EPIDOR, les touristes peuvent toujours circuler sans problème sur la Vézère. Pas besoin de mettre les pieds à l'eau pour tirer le canoë. C'est même plus agréable, selon le gérant : "Il y a moins de courant, ils peuvent facilement accoster sur des plages pour pique-niquer". C'est surtout préférable à l'année dernière, où la navigation des canoës avait été interrompue plusieurs jours à cause d'une crue sur la Dordogne et la Vézère.

"S'il ne pleut pas, ça risque d'être critique"

Mais pour combien de temps ? "On a la chance d'avoir des sources qui alimentent la Vézère sur le plateau de Millevaches et les contreforts du Massif central, et l'eau coule toujours. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques semaines, s'il ne pleut pas du tout, ça risque d'être critique".

"La Vézère se stabilise toujours jusqu'à présent, à un niveau certes bas voire très bas, mais elle se stabilise", assure le gérant de la base de canoës : "Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère où elle va encore plus baisser ? Je ne le sais pas, je ne l'espère pas. Tout le monde attend la pluie, pour la nature, pour les agriculteurs, comme pour la rivière".