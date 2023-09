Sècheresse en Drôme et en Ardèche : catastrophe naturelle reconnue pour 3 communes

Après les dommages causés par la sécheresse du printemps et de l'été 2022, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour deux communes dans la Drôme et une en Ardèche. L'arrêté paraît ce mardi matin au Journal officiel . Sont concernées Dieulefit, Montmiral et Saint-Maurice-d'Ardèche. Le dossier de Lyas en revanche est retoqué.

ⓘ Publicité